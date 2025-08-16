Espectáculos Taylor Swift Famosos La Casa de los Famosos México Christian Nodal Ángela Aguilar

Obra Madres debuta en La Laguna

Lista. Marlene Favela, Ana Serradilla, Patricia Reyes Spíndola, Iliana Fox, Gina Varela y Luz María Jerez conforman el elenco de este montaje.

aldo magallanes

Se llegó el día de conocer Madres, ¡El cielo es el límite!

Este sábado, la puesta en escena dirigida por el lagunero, Humberto Zurita abrirá telones en el Teatro Nazas en dos funciones, 18:00 y 20:30 horas.

Ana Serradilla, Marlene Favela, Patricia Reyes Spíndola, Iliana Fox, Gina Varela y Luz María Jerez conforman el elenco de este montaje producido por Gabriel Varela.

En la trama, cinco mujeres se encuentran en una sala de juntas de una escuela privada.

Sin saberlo, conversan y descubren que tiene muchas cosas en común y otras en desacuerdo.

Madres comenzó su gira nacional el pasado miércoles en Monterrey para continuar en Saltillo y este sábado en la Comarca Lagunera.


Favela visitó hace días Torreón para dar los detalles del montaje. Ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón en la que  lució emocionada.


"Estoy encantada, feliz de visitar el Cristo de las Noas después de casi 30 años que no venía. Soy de Santiago Papasquiaro, Durango, pero también tengo historia en la Comarca Lagunera. Yo viví en Torreón y mi mamá es de aquí. Cuento con hermosos recuerdos de estas tierras, volver ha sido muy lindo. Además, Coahuila y Durango somos hermanos".


La obra, Madres, aborda la historia de cinco mujeres que se encuentran en una sala de juntas de una escuela privada. Son distintas en todo.


"Estoy muy contenta de poder traer a La Laguna esta obra divertida. Es un trabajo de mujeres, pero no solo para que nos vean las mujeres sino también los hombres. Es una obra muy linda, es un homenaje a todas las mujeres madres, a las que decidieron no serlo y a las que no pudieron serlo.


"La historia los hará reír, pensar. Venimos con un gran elenco conformado por mis compañeras Ana Serradilla, Iliana Fox, Patricia Reyes Spíndola, Gina Varela y más. Hemos creado una familia muy linda", dijo.


               
               


               

               
               

               
               
               
