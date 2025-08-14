objetivos de vida

Espectáculos Famosos La Casa de los Famosos México Taylor Swift Cazzu Natanael Cano

Crece la lista de famosas que eligen no casarse ni ser madres

Hay una lista de mujeres famosas que han externado públicamente que no desean tener hijos; con argumentos y sin miedo a ser juzgadas actrices y cantantes, han hablado de la libertad que tienen para elegir si quieren convertirse en madres o no.

El listado a nivel nacional e internacional cada vez es más grande. Hay nombres como Paulina Goto, Kate del Castillo, Altair Jarabo, Dalilah Polanco o Jennifer Aniston.

Paulina Goto es clara en decir que hoy en día una mujer no necesita ser mamá o casarse para conseguir plenitud.

"Una no necesita casarse ni ser mamá para realizarse como mujer. Creo que es una decisión muy personal vivir en pareja, casarse o el querer reproducirse. En mi caso, les puedo decir que me encantan los niños y ahora con los bebés que tenemos (en la ficción por la serie Madre solo hay dos) ya me dieron ganas de ser mamá", dijo en una pasada charla con El Siglo de Torreón.

Altair Jarabo está casada desde 2021 con el empresario Frédéric García, mayor que ella, casi 20 años, y ante las preguntas de la prensa si desea ser madre próximamente, la villana de las telenovelas explicó por qué no.


Altair habló de la importancia de la maternidad deseada y no ejercida por imposición social, y defendió cuando un hombre o una mujer reconocen que no son aptos para tener hijos.


"Creo que la maternidad y la paternidad con todo el amor, recursos, con una pareja presente es difícil, nada más por cumplir una labor en la sociedad, no podemos traer a alguien al mundo para darle gusto a lo que creemos que dice la sociedad. Si una persona decide que no tiene vocación de padre o madre, celebro que no sea padre o madre", expresó.


Jarabo se dijo promotora de la maternidad y paternidad deseada realmente y no por presión.


"Promuevo la paternidad deseada, estudiada y planeada", expresó, y dijo celebrar la sinceridad de la gente antes de que, por ejemplo, las mujeres, tengan que renunciar a sus sueños por cumplir un rol que se ha relacionado erróneamente como necesario para que las mujeres se sientan completas.


A sus 47 años, Dalilah Polanco celebra no haberse convertido en madre, pues ama demasiado poder dormir bien, algo que no pasaría, dice, si tuviera hijos, pues lo ha visto de cerca con sus amigas.


Dalilah, quien actualmente está en La Casa de los Famosos México, habló dentro del reality sobre su decisión de no ser madre por convicción, así como su colega, la actriz Angelique Boyer, quien ha dicho que la maternidad no está en sus planes, en parte debido a su conciencia sobre problemas globales como la sobrepoblación.


Para Jennifer Aniston, la maternidad no era parte de su camino y ha dicho que no necesita ser madre para sentirse completa y realizada.


Asimismo, Renée Zellweger nunca sintió instinto maternal ni que la maternidad fuera una prioridad o ambición para ella.


Algo similar ha externado Kate del Castillo quien se ha sincerado al decir que nunca ha tenido ganas de tener hijos y que no le llama la atención ser mamá, una decisión que ha reafirmado en varias ocasiones.


               
               


               

               
               

               
               
               
