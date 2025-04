Nunca dejé de aprender, dice Iram Mendiola tras su salida de MasterChef

El pasado domingo, Iram Mendiola, se convirtió en el primer expulsado de MasterChef Celebrity: Generaciones.

El famoso tiktoker habló con El Siglo de Torreón de su salida, algo que le ha generado sentimientos encontrados, sin embargo, le ha servido como una gran experiencia.

“Me deja un fuerte aprendizaje. Me hubiera gustado estar más tiempo. Estoy feliz, pero a la vez triste. Estoy viviendo una ola de emociones”, comentó.

Iram presentó un platillo de carnitas de cerdo a las que llamó Dominguito Familiar. A los jueces no les gustaron, razón por la que se fue.

“Soy mucho de tomar riesgos. Sabía que estaba en una línea en la que me podría salir bien o mal, pero lo tomé. Tal vez debí haber cambiado la cocción de las carnitas. Estoy contento con el esfuerzo que realicé”, dijo y añadió entre risas que por ahora no quiere saber nada relacionado con carnitas.

Mendiola mencionó que pese a que solo pudo estar en un programa, el proceso previo a éste fue bastante.

“Fue mi primera experiencia en un reality y en una producción tan grande. Se grabaron promocionales, se platicó mucho con todos. Hubo bastante trabajo antes de esa primera emisión y además conocí a grandes estrellas. Nunca dejé de aprender”, relató.

¿Cómo se volvió famoso Iram Mendiola?

Compartió a El Siglo de Torreón como fue qué inició en Tiktok, en donde cuenta con una gran cantidad de seguidores.

“Soy de esta generación que salió en tiempos de pandemia. Empecé subiendo videos. Ahí la llevó. A la gente le gusta y me apoya en lo que hago. Ahora sí que me apoyan las tonterías que digo. Me he abierto también en el mundo de la comedia. Estamos navegando en estas aguas misteriosas”.

Reconoció el entrevistado que generar contenido nuevo y en constancia no es nada fácil.

“TikTok ya se ha hecho una industria muy importante. Día a día salen nuevos creadores con nuevos formatos. La competencia crece, así que hay que estar usando la imaginación para mantenerse vigente. Eso es el mayor reto”.

Por otro lado, Mendiola aceptó que tras debutar en la televisión, le gustaría seguir explorando en tal rubro.

“Quedé encantando con la experiencia y creo que puedo desenvolverme mejor”.

Uno de los personajes más fuertes de Iram en TikTok es el “Tío Nefasto”, el cual pensaba mostrar en MasterChef Celebrity: Generaciones, pero ya no lo logró.