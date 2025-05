Nuevo jefe policial en Torreón promete fin a las cuotas en la corporación

De Torreón y Matamoros, Coahuila; el director de la Policía Municipal de Torreón y el titular del Grupo de Reacción Torreón.

Alfredo Flores Originales, quien cuenta con 15 años de trayectoria policial, es originario del municipio de Matamoros, Coahuila y estará fungiendo como Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Por su parte, Andrés Antonio Torres Padilla, nacido en Torreón, Coahuila, cuanta con 11 años de trayectoria policial y se estará desempeñando como director del Grupo de Reacción Torreón (GRT) perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Ambos agentes, especializados en combate e inteligencia, recibieron sus nombramientos la mañana del martes 29 de abril, en el séptimo piso de la Presidencia Municipal, en presencia del alcalde de Torreón, Román Cepeda y Federico Fernández, Fiscal General del Estado.

En sus primeras declaraciones, Alfredo Flores dijo que la prioridad es resolver las necesidades que tienen los agentes municipales a fin de que puedan salir a trabajar al 100% y no les falte nada; aseguró que las cuotas que se dice les solicitaban a los uniformados se acabaron.

“Los agentes piden uniformes, gasolina, varias cosas y lo primero que quiero hacer es sentarme con ellos para ver a que le podemos dar una solución rápida y lo que no se pueda, pedir el apoyo del alcalde para resolverlo, creo que la revisión de la corporación puede tardar alrededor de dos meses con la disposición de los elementos, pero la cuotas no, esas no pueden seguir”.

Alfredo Flores cuenta con una amplia trayectoria policial, inició como elemento de la Policía del estado y posteriormente se desempeño como titular del Grupo de Reacción en Saltillo, después fungió como subdirector del área de inteligencia y antes de ocupar el puesto como director, se desempeñaba como comandante de la Policía Investigadora Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Cabe señalar que Flores Originales había ocupado un puesto de enlace entre la policía estatal y la Dirección de Seguridad Pública Municipal por lo que trabajó con los elementos preventivos durante cuatro meses lo que le sirvió para hacer un reconocimiento de la ciudad, tomando en cuenta que es originario de La Laguna.

“Conocemos el modelo de seguridad de la Policía Municipal y tenemos el modelo de la Policía de Reacción también, tenemos buenos proyectos y vamos a poner toda nuestra parte para que el trabajo fluya junto con el apoyo del alcalde que tiene toda la disposición de ayudarnos; nosotros venimos a trabajar y no podemos quedar mal”, dijo el director.

Respecto al modelo de seguridad, Alfredo Flores comentó que ya tiene algunas propuestas en las que se incluyen atender el tema de las riñas en los bares y colonias conflictivas, todo esto en coordinación con la Policía del Estado y la Guardia Nacional.

Por su parte el director del GRT, Andrés Antonio Torres Padilla, comentó que buscará trabajar bajo cuatro ejes centrales que incluyen la coordinación, la seguridad, la fuerza y la prevención.

“Tengo que llegar a analiza la situación, escuchar las peticiones de los compañeros y sus ideas, así como el modelo de trabajo que vienen desempeñando, para después plantearlo en las diferentes mesas de trabajo, vamos a trabajar en conjunto y coordinación, bajo cuatro ejes prioritarios que son la coordinación, la seguridad, la fuerza y la prevención, como lo viene planteando el fiscal del Estado, el gobernador, el subsecretario y el alcalde” señaló.

Torres Padilla cuenta con 11 años de trayectoria policial, y su formación la realizó dentro de las filas de la Policía del Estado, anteriormente se desempeñaba dentro del Grupo de Reacción Sureste (GRS) de Saltillo y el último cargo que ocupó fue el de subsecretario de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Nuevo jefe policial en Torreón promete fin a las cuotas en la corporación