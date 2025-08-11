Gómez Palacio y Lerdo Recolección de basura DIF Gómez Palacio CFE Gómez Palacio Lerdo

Nuevo espacio de lectura fomenta educación en el Centro Poder Joven La Esmeralda

DIANA GONZÁLEZ

El Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) continúa fortaleciendo los espacios educativos y recreativos para la niñez y juventud del municipio. En esta ocasión, se habilitó un nuevo espacio para la lectura y consulta de libros en el Centro Poder Joven del ejido La Esmeralda, el cual ya es aprovechado activamente por niñas, niños y adolescentes.

Sofía Carriedo García, titular del IMJ, destacó que este nuevo espacio ofrece un entorno seguro, inspirador y funcional, donde los menores pueden disfrutar de lectura guiada, recibir asesorías escolares, clases de regularización en matemáticas y participar en diversos talleres como parte de las actividades permanentes del Centro Poder Joven.

“El objetivo es fomentar el hábito de la lectura, apoyar la formación académica y ofrecer alternativas positivas para el uso del tiempo libre, en un ambiente que promueva la convivencia, la creatividad y el aprendizaje”, señaló Carriedo García.

Desde su apertura, la biblioteca ha registrado una notable afluencia, lo que confirma la necesidad e impacto de este tipo de iniciativas en el desarrollo integral de la niñez y juventud.


               
               


               

               
               

               
               
               
