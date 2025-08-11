Nuevo espacio de lectura fomenta educación en el Centro Poder Joven La Esmeralda

El Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) continúa fortaleciendo los espacios educativos y recreativos para la niñez y juventud del municipio. En esta ocasión, se habilitó un nuevo espacio para la lectura y consulta de libros en el Centro Poder Joven del ejido La Esmeralda, el cual ya es aprovechado activamente por niñas, niños y adolescentes.

Sofía Carriedo García, titular del IMJ, destacó que este nuevo espacio ofrece un entorno seguro, inspirador y funcional, donde los menores pueden disfrutar de lectura guiada, recibir asesorías escolares, clases de regularización en matemáticas y participar en diversos talleres como parte de las actividades permanentes del Centro Poder Joven.

“El objetivo es fomentar el hábito de la lectura, apoyar la formación académica y ofrecer alternativas positivas para el uso del tiempo libre, en un ambiente que promueva la convivencia, la creatividad y el aprendizaje”, señaló Carriedo García.

Desde su apertura, la biblioteca ha registrado una notable afluencia, lo que confirma la necesidad e impacto de este tipo de iniciativas en el desarrollo integral de la niñez y juventud.