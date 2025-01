Presentan a nuevo director de la Policía de Gómez Palacio, sugerido por el Estado

En la sesión de Cabildo de este jueves la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, presentó al nuevo director de la Policía Municipal de Gómez Palacio, Luis Aturo Duarte Vázquez, de quien confirmó que es un perfil que fue sugerencia del Gobierno del Estado y que ella aprobó. "Quiero presentarles al nuevo director de la Policía Municipal, el comisionado, Luis Arturo Duarte", dijo la alcaldesa, al pleno del Cabildo, quien mencionó que Durarte queda en lugar de Eduardo Canul, quien estaba como director interino.

“Yo le otorgo toda mi confianza para que usted haga todo lo que habíamos platicado, de poner orden donde no lo haya, y que sigamos trabajando en beneficio de todos los gomezpalatinos y que todo esté en orden", aseguró la alcaldesa, quien destacó que de acuerdo a lo que informan los medios de comunicación, Durango y Coahuila son estados seguros para vacacionar en paz y tranquilidad.

El regidor de Morena, Armando Navarro, preguntó a la autoridad si alguna autoridad estatal o federal habría sugerido la participación del nuevo director, a lo cual la alcaldesa mencionó que sí.

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, tomó la palabra y mencionó que la alcaldesa, dentro de sus facultades, previamente había firmado el convenio con el gobierno del Estado de Durango como Mando Único, en el cual todo depende de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, que a su vez es la instancia encargada de proponerle a la alcaldesa los perfiles de las personas que la propia Secretaría considera adecuadas, tras lo cual la alcaldesa toma la decisión.

"Yo pertenezco a Seguridad Pública de la capital de Durango, 23 años de carrera policial ininterrumpida", mencionó el nuevo director de la Policía Municipal, Luis Alberto Duarte Vázquez.

"Bueno pues a chambearle duro", dijo la presidenta mientras se le vio contenta con la decisión y lanzó algunas miradas al resto de los regidores que provocaron las risas de los presentes.

"No me graben babosos”, dijo entre risas la alcaldesa, dirigiéndose a los jóvenes que transmiten la sesión en tiempo real, sesión que no obstante ella misma autoriza que se transmita en aras de la transparencia de estas sesiones públicas de Cabildo para que los ciudadanos puedan estar enterados de los asuntos que ahí se tratan.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, de inmediato continúo refiriéndose al desempeño de este nuevo perfil para la Dirección de Seguridad Pública Municipal: “Pues a chambearle duro, no hay de otra, ¿Pues qué hacemos?, pero que bueno, que bueno que ya. Es muy difícil, señores regidoras y regidores, meter a cualquier persona. Miren nos tardamos pero hasta que encontramos, gracias al Mando Único, estar viendo quién es de carrera, tenga experiencia, no tenga negativos, que en fin, ustedes me entienden, que no tengamos que estar batallando ni checándolo, nada. Entonces, afortunadamente con la facultad que tengo pues dije, este señor es muy serio, lo poquito que he visto, pero con las recomendaciones de su trabajo que me han otorgado del Gobierno del Estado y del Mando Único, perfecto. Aquí está", señaló la alcaldesa, Leticia Herrera, quien dijo que ya se quita este pendiente.