Nuevo caso de crueldad animal, ahora en Ciudad Lerdo

GUADALUPE MIRANDA

Un nuevo caso de crueldad animal registrado en el municipio de Lerdo, quedó grabado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, en donde se ve como se amarran con un mecate a un perro de talla grande para después arrastrarlo con una camioneta. Del hecho hubo detenidos que obtuvieron su libertad al no haber denuncias en su contra.

En el video se 1:30 minutos se ve un perro blanco de talla grande, que es amarrado a la defensa de una camioneta tipo Ford Explorer, por un joven de playera color rojo, pantalón de mezclilla y huaraches, así como por un nombre mayor que viste bermudas a cuadros y una playera gris, mientras el can trata de escapar.

Es el joven de playera roja el que arranca la unidad, arrastrando al perro por varios metros, mientras el adulto se carcajea mientras el can es arrastrado por un terreno sin pavimento. En el video se ve como otro perro trata de hacer algo por él.

“Indignante que los animales sufran y pasen por eto. Es un perro macho adulto que fue amarrado y arrastrado por varios metros… con el único fin de dañarlo y matarlo”, fue el mensaje del Albergue Adopta con Amor (AMA), en donde se encuentra resguardado el can.

Estrella Rivas, responsable del albergue, a través de un video acompañada por el perro que fue maltratado, dio a conocer que el can se encuentra desnutrido y con señas de que fue perro sin hogar.


“Nadie nos ha sabido decir si era de ellos (agresores), si vivía en la calle. Sí trae muchas heridas, es muy noble…”, comentó Rivas.


En el video mencionó que fue el pasado lunes 25 de agosto que recibió el reporte de manera anónima sobre lo sucedido. Dijo que, el perro fue maltratado presuntamente por haber atacado a unos gallos.


“Eso no justifica”, recalcó Estrellas Rivas. “Como pude fui y me encuentro con la camioneta y Seguridad Pública, que sí hizo su trabajo, la verdad sí lo hicieron, sí fueron detenidos los individuos. En el momento yo me preocupé por el perrito. Gracias a los de Seguridad Pública porque el perro venía en una tina, tal vez lo iba a ir a tirar, no sé… el perro todavía tenía el alambre en el cuello y en las patas”, detalló la activista.


Al tenerlo en el albergue dijo que lo mantuvo en observación, desconociendo si podría volver a caminar. Mencionó que el perro mostraba señas de que fue maltratado.


Actualmente el can se encuentra en buenas condiciones, camina aunque presenta desnutrición, con heridas, condiciones que ya se encuentran en tratamiento.


Rivas anunció que ya recibe asesoría legal.


Por su parte, Argentina Carrillo, titular de Defensoría Animalista, mencionó que se le ofreció el apoyo a Estrella Rivas para presentar la denuncia correspondiente.


En ese sentido, también reconoció la labor de los elementos de Seguridad Pública Municipal de Lerdo, pero aclaró que si bien el maltrato animal sí se castiga en el estado de Durango, no se sigue de oficio por lo que es necesario presentar una denuncia por los hechos.


               
               


               

               
               

               
               
               
maltrato animal

               


ID: 2409640

      


