Nueva empresa opera planta de Agua Saludable para La Laguna

Otra empresa ya se encuentra a cargo de la planta potabilizadora del proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna que depende de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Inicialmente darán 100 litros de agua por segundo (l/s) a Lerdo, 50 l/s a Gómez Palacio y 50 l/s a Torreón de los mil 200 litros de agua por segundo que estuvieron recibiendo el año pasado estos tres municipios. Los 200 litros de agua por segundo se esperan para el fin de semana, no obstante se harán pruebas a la calidad del agua antes de que ingresar este aforo a la red.

Cuestionado respecto a si ya se tiene algún avance en la reanudación de operaciones de Agua Saludable para La Laguna, el gerente del Sapal, Ignacio Ramírez, mencionó que es probable que muy pronto se pueda contar de nuevo con la reactivación del aforo que reciben.

Recordó que se dejó de recibir el aforo de ASL porque elo contrato que se tenía con la empresa que construyó la planta potabilizadora terminó el pasado 13 de Diciembre del 2024. Posteriormente, dijo el director del Sapal, se tomaron acuerdos en las oficinas centrales de la Conagua para que otra empresa opere la planta.

“Nos comentaron que ya la empresa nueva que está operando la planta está de nuevo calibrando, metiendo en norma el agua y nos habían dicho que viernes o sábado pudiera ser. Antes de nosotros meter el agua vamos a checar que esté dentro de norma”, dijo el funcionario.

Mencionó que se llevará un día o día y medio en llenar las líneas de conducción a gravedad y levantar presión para recibir flujo.

“Se comentó en primer instancia comenzar a entregar 200 litros de agua por segundo de los cuales tentativamente nos van a entregar a nosotros 100, 50 a Torreón y 50 a Gómez, e irán subiendo cada 48 horas hasta llegar al volumen de mil 200 litros por segundo que es lo que nos entregaron el año pasado”, dijo el gerente del Sapal.

A Lerdo le corresponde recibir de esos mil 200 litros de agua por segundo 440 litros de agua por segundo para zona urbana y 160 para zona rural, no obstante, esas cantidades no suelen mantenerse y oscilan a la baja.

Fue en mayo del año 2022 que la Conagua informó que se asignó el contrato de la planta potabilizadora a la empresa Ozone Ecological Equipments, S.A. de C.V., en participación conjunta con Regiomontana de Construcción, S.A.P.I. de C.V., e Ingeniería en Procesos de Tratamiento de Agua, S.A. de C.V. La nueva empresa a cargo operar la planta potabilizadora de Agua Saludable se llama llama SIAA.

La planta potabilizadora se ubica cerca del cerro de San Jacinto, a unos 32 kilómetros de la cabecera municipal, y tiene capacidad para potabilizar 6.34 metros cúbicos por segundo en 10 módulos de 0.634 litros por segundo cada uno.

No podemos depender de Agua Saludable: Román Alberto Cepeda

Por las interrupciones en el suministro del programa Agua Saludable para La Laguna (ASL), el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dijo que en la actualidad su gobierno no puede depender de este proyecto para atender las demanda de la ciudadanía.

“Esperemos que opere, que opere con mayor certeza, esperemos que funcione, porque al final del día, todo lo que venga a ser bueno para La Laguna y particularmente para Torreón, de cualquier orden de gobierno, es siempre bienvenido. Pero lo he dicho también, no podemos depender de algo que hoy, no tenemos la certeza, de pronto que llega un flujo y luego se va y luego viene un flujo y luego se retira”, declaró.

Mencionó que espera este año haya una buena comunicación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que permita saber los tiempos, el volumen, los costos generales del proyecto y la inversión complementaria que tendría que hacer el Municipio, sobre todo en lo que se refiere a la reposición de tuberías.

“Pero por lo pronto yo quiero comentar algo, no dependemos también en este momento de Agua Saludable, si bien a veces cuando se conecta y de pronto sin aviso, sin previo aviso nos lo cortan, nos lleva algunos días volver a encender las bombas, purgar las líneas de tubería, sí es importante que a partir de ahí, ya tengamos mucha claridad de lo que va”, expuso.

Cepeda González dijo que hay buena voluntad por parte del gobierno de México para garantizar el acceso y abasto de agua potable y a la brevedad, hará la intervención para tratar de concretar una cita con el director general de la Conagua, Efraín Morales López. “En donde podamos tener ya una claridad, el gobernador ya lo ha hecho, entiendo, pero obedece a dos entidades federativas y han estado teniendo contacto con ellos, pero ya la puntualidad, los detalles, el desglose de lo que falta, cómo se va a beneficiar Torreón. Torreón ocupa, sin temor a equivocarme, arriba del 75 por ciento de ese producto, o sea del agua, el resto del vital líquido va a La Laguna de Durango, que tiene que ver con Lerdo, con Gómez Palacio y también a los municipios de La Laguna de Coahuila, pero en su conjunto, el 75 por ciento de esa agua iría destinada a Torreón”, comentó.

Recién se cumplió un mes de que la Conagua interrumpió el suministro de ASL en Torreón, que recibía un volumen de 450 litros por segundo en las cuatro tomas o interconexiones activas, y que corresponden a los tanques Nazas, González Calderón y Villa Jardín, además de la calle Rodríguez.

José Antonio Silva Campillo, jefe de mantenimiento de infraestructura hidráulica y sanitaria de la paramunicipal dijo que la interrupción ocurrió desde el 14 de diciembre de 2024, a las 9:00 horas. A raíz de esta problemática, el organismo reintegró seis pozos al abastecimiento de la población que corresponden al sector norponiente. Tres se ubican en la colonia Victoria y el resto se distribuyen en la Moderna, Margaritas y Jacarandas. En el sector norponiente, se atienden a alrededor de 150 mil habitantes, dijo Silva Campillo.

(Con información de Angélica Sandoval).

Lerdo ya recibe Agua Saludable, informa Conagua

Ayer por la tarde, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que, con el objetivo de reestablecer la operación del sistema Agua Saludable para La Laguna, inició el bombeo de agua desde la presa derivadora, sobre el río Nazas, hacia la planta potabilizadora, para estabilizar los módulos de potabilización y garantizar agua de calidad.

La dependencia federal informó que el municipio de Lerdo, en Durango, ya está recibiendo agua a través de su red de distribución, mientras que, en otros puntos, como los tanques de almacenamiento y las redes troncales de distribución en Gómez Palacio y Torreón, el agua tardará algunos días en llegar, debido a los trabajos de lavado y desfogue en diferentes tramos de la red de conducción.

En ese sentido, indicó que una vez que se cuente con la presión requerida en los acueductos, se iniciará la entrega a los organismos operadores de Gómez Palacio, en Durango, y Torreón, en Coahuila, quienes se encargan de conducir el agua a los hogares de la región.

(Con información de Fabiola P. Canedo).