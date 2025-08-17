Nueva derrota para Guerreros del Santos Laguna

Santos Laguna volvió a morder el polvo en el Apertura 2025 de la Liga MX. Cayó 3-2 en el Estadio Olímpico Universitario de la capital del país, ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

Una vez más, los Guerreros no pudieron terminar el encuentro con 11 hombres en el campo. El volante argentino Ramiro Sordo, fue expulsado al minuto 39 de iniciado el choque, por una dura y absurda entrada sobre el capitán cementero, el uruguayo Nacho Rivero.

Con la derrota, la tercera en cinco presentaciones en el arranque de la campaña regular, los albiverdes se quedaron en 6 unidades. El próximo viernes, serán los encargados de abrir la sexta fecha, cuando visiten en la frontera chihuahuense a los Bravos del FC Juárez.

LAS ACCIONES

La primera de peligro del partido correspondió a los locales. Fue al minuto 6, cuando Rotondi cobró un tiro de esquina, para que la pelota encontrara la cabeza del charrúa Rivero, quien remató con la testa, pero directo a la humanidad de Carlos Acevedo.

Un par de minutos después, Rotondi encontró un balón que prendió de volea con la zurda, pero atento estuvo el cancerbero albiverde para rechazar. La insistencia de los capitalinos era constante y no tardaron mucho en abrir el marcador.

Fue al 15', cuando el pampero José Antonio Paradela jaló del gatillo en los linderos del área, pero la impactó en la zaga santista. Tomó el rechace y optó por mandar centro al corazón del área, a la llegada de Charly Rodríguez, quien le ganó la espalda a Edson Gutiérrez, para que el mediocampista celeste realizara recepción con el pecho, girara y de media tijera sin dejarla caer, la pusiera en el ángulo, lejos del alcance de "El Guardián".

El desconcierto lagunero fue total. A la ofensiva, poco generaron para poder inquietar a Kevin Mier y en cambio, les siguieron ganando las espaldas con balones filtrados. Uno de ellos, le llegó al polaco Mateusz Bogusz al 20', pero ante el achique de Acevedo, el europeo nunca se pudo acomodar y mandó la otrora de gajos, por la red lateral.

Pero la pelota parada, le volvió a funcionar al equipo del español Francisco Rodríguez. Al 32', José Javier Abella cobró una falta por la banda izquierda y fue a segundo poste, a la llegada del chileno Bruno Barticciotto, quien le ganó la marca y el salto a Erik Lira, para igualar el cotejo.

La felicidad de los Guerreros duró poco, ya que un par de minutos después, Gonzalo Piovi mandó centro por izquierda, a la llegada de Rivero, en la que Amione nunca lo vio venir, para que el uruguayo con testarazo venciera a Acevedo.

Vino luego la expulsión de Sordo y la situación se complicó para los de la Comarca, quienes encontraron en el descanso del medio tiempo, un gran alivio, aunque iniciando el complemento, el guardavallas lagunero, fue exigido en un lance, en disparo de Charly Rodríguez.

Con un hombre menos, Santos Laguna logró la igualada al 48', luego de una escapada de Amione por izquierda, quien centró para encontrar a Cristian Dájome en el área y el colombiano rematara de primera intención y venciera a su paisano Mier.

Durante todo el segundo lapso, la Máquina aceleró y consciente que jugaban con un futbolista más, asfixiaron a los albiverdes. Rotondi la estrelló de cabeza en el poste, mientras que Sepúlveda que ya había avisado con un disparo lejano, la impactó en el travesaño.

Los movimientos siguieron en la recta final, pero en el 81', Larcamón ingresó a Gabriel Fernández, quien un par de minutos después, recibió un pase de Sepúlveda, para que el "Toro" la mandara guardar. Se marcó en un principio, fuera de lugar, pero el VAR hizo válido el gol del triunfo para los cementeros, sin que los laguneros pudieran reaccionar.

