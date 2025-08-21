Nueva administración de Gómez Palacio afirma: “No hay relación con CATEM ni privilegios sindicales”

En reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), el síndico electo de Gómez Palacio, Juan González Díaz, acudió en representación de la alcaldesa electa, Betzabé Martínez Arango, para dialogar con empresarios sobre los retos que enfrentará la nueva administración municipal.

Durante la asamblea, Isaac del Bosque, comisario del CLIP, le cuestionó sobre la postura que tomará el nuevo gobierno respecto a la Catem, señalada por algunos sectores como el “sindicato de Morena”. Del Bosque pidió claridad sobre si la nueva administración se desmarcará de dicha organización y actuará conforme a Derecho ante los casos documentados de violencia e inseguridad.

Ante los señalamientos, Juan González Díaz respondió de manera contundente que la presidenta electa no tiene ninguna relación con Catem ni con prácticas sindicales cuestionables. Aseguró que el gobierno municipal no reconoce a Catem como un sindicato privilegiado, sino como uno más dentro del marco legal, y que se desmarcan totalmente de cualquier vínculo político o institucional con dicha organización.

“La alcaldesa electa no tiene implicación alguna con Catem. Su compromiso es con el Estado de Derecho, y se actuará conforme a la ley en todos los casos”, afirmó.

En el mismo encuentro, el comisario del CLIP propuso la creación de un mecanismo de denuncias anónimas o protegidas, que permita a empresarios y ciudadanos reportar actos de violencia sin temor a represalias. La propuesta surge ante la desconfianza generalizada hacia la fiscalía local, señalada por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“La gente no denuncia porque teme que la fiscalía esté comprometida. Necesitamos una vía segura, con respaldo institucional, para que las denuncias puedan fluir”, planteó.

El síndico electo se mostró receptivo a la propuesta y se comprometió a transmitirla a la alcaldesa electa para su análisis. Además, destacó que la nueva administración contará con el respaldo de la Federación y que ya existe coordinación activa con los gobiernos estatales de Durango y Coahuila, así como con las fiscalías correspondientes.