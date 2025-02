Si la inocencia es una cualidad del espíritu que señala ausencia de culpa, entre los personajes de estos relatos abundan mujeres y hombres sencillos que, sin embargo, enfrentan situaciones terribles en cuyos pliegues se agazapa la maldad pura, encarnada en policías enfermos de poder, burócratas kafkianos, delincuentes, amantes egoístas, maridos abusivos o perros salvajes dispuestos a devorarlos. ¿Qué hacer ante tales embates del destino? Hiram Ruvalcaba sigue a sus criaturas paso a paso y con ello traza la ruta existencial, humana, que los lleva desde su circunstancia indefensa hasta la acción que los hará emerger airosos de la violencia en que se hallan inmersos, o bien terminará por hundirlos sin remedio en la desgracia y en la culpa.

Relatos duros, a veces descarnados, en los que el autor no titubea en exponer homicidios, humillaciones, crueldades y amarguras, las nueve piezas que integran Los inocentes destacan tanto por su calidad técnica y estilística como por su exploración de lo positivo y lo negativo de la naturaleza humana. El resultado es una suerte de compendio de las conductas a que las situaciones límite empujan a aquellos que, sin intención, se ven obligados a llevar a cabo algo reprobable, a los que no valoran la vida de los otros o a quienes nacieron y crecieron en medio de la violencia y no conocen un ámbito distinto.

Novelista, ensayista y traductor, con Los inocentes, su más reciente volumen de cuentos, Hiram Ruvalcaba se confirma como uno de los principales practicantes del género en nuestro país: un narrador profundo, dueño de una prosa exacta y versátil, siempre en busca de la forma más adecuada para contar esas historias que sacan a los lectores de su zona de confort para hacerlos estremecerse y pensar de nuevo la vida que los rodea.

SOBRE EL AUTOR

Narrador, periodista y profesor de Literatura. Es licenciado en Letras Hispa´nicas por la Universidad de Guadalajara y maestro en Estudios de Asia y A´frica por El Colegio de Me´xico. Ha sido becario del PECDA Jalisco y del Fonca. Fue ganador del Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela (2016), del Premio Nacional de Cuento Joven Comala (2018), del Premio Nacional de Cro´nica Joven Ricardo Garibay (2020), del Premio Nacional de Cuento Jose´Alvarado (2020) y del Premio Nacional de Cuento Agusti´n Ya´n~ez (2021). Entre su obra destacan los libros de cuentos La noche sin nombre (2018), Padres sin hijos (2021), De cerca nadie es normal (2022), el libro de cro´nicas Los nin~os del agua (2021) y la novela Todo pueblo es cicatriz (2023), ganadora del Premio Amazon Primera Novela y del Premio Filiberto a Mejor Novela Negra 2023.