'Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde', alcalde sobre demandas del CLIP

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González dijo que siempre serán bien recibidas las propuestas del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) pero que más allá de pedir, hay que sentarse a dialogar para ver qué parte le corresponde al gobierno municipal y al empresariado.

El CLIP, expuso esta semana distintas demandas relacionadas con las dificultades para el uso de los parquímetros virtuales, el mejoramiento del Centro Histórico y el reforzamiento de los operativos de seguridad en el mismo.

“Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, yo creo que el quehacer de las mismas agrupaciones, la tienen que manifestar no solamente en las peticiones sino en las actuaciones de cada uno, nosotros nos hemos reunido con ellos, hay muchas que también les vamos a pedir a ellos, que participen como organización, no solamente en los temas de peticiones porque todas han sido cumplidas, sino también en la parte de su participación activa como empresarios que son, su aportación es importante para poder colaborar en el crecimiento del Centro de Histórico”, declaró el presidente municipal.

Respecto as las peticiones que les hará el ayuntamiento, Cepeda González dijo que en su momento se las darán a conocer a ellos e insistió que la participación activa de la iniciativa privada, no solamente debe ser en los pliegos petitorios sino en acciones concretas.

“Para que nos puedan ayudar a construir esa parte del Centro Histórico porque han sido limitativos en algunas cosas como son por ejemplo la avenida Matamoros y como son otras obras, en la modificación de la ciclovía en la Colón, que de pronto nos hacen pliegos petitorios, no particularmente de ellos, pero de todos. Es importante que la participación sea en términos propositivos, llevo una extraordinaria relación pero yo creo que más allá de un pliego petitorio, yo los invitaría a que se unieran y cumplieran las partes que nos compete a cada uno de nosotros. Y siempre bien recibidas las propuestas pero yo creo que más allá de pedir, también hay que sentarnos a dialogar qué nos corresponde a cada uno”, comentó.

