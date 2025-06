Con el pie derecho comenzó la telenovela, Regalo de amor, la nueva producción de Silvia Cano, en el horario de las 18:30 horas por el canal Las Estrellas.

El melodrama narra la historia de "Isabella Fonseca" (Alejandra Robles-Gil), una mujer dulce cuyo sueño es convertirse en madre. Tras la repentina muerte de su esposo, ella conoce a "Eugenio De la Vega" (Chris Pazcal), un hombre generoso y leal que luego de su divorcio no tiene interés en el amor, hasta que se encuentra con "Isabella", producto de un regalo de amor que reciben, la pequeña "Valentina".

Y justo, Alejandra Robles-Gil, Chris Pazcal y la niña Almudena López hablaron en exclusiva con El Siglo de Torreón vía Zoom de Regalo de amor.

El primero en tomar la palabra fue Chris, hijo de la reconocida Magda Karina y bisnieto de Magda Guzmán, y es que su familia se extiende hasta Torreón.

"Tengo unos primos allá en la Comarca Lagunera, a quienes hace rato no veo, pero los quiero mucho. No he podido conocer Torreón, es un deseo que tengo", comentó el actor.

Robles-Gil se mostró contenta del estreno de la novela que ocurrió el pasado lunes 23 de junio.

"Ya queríamos que saliera al aire para poder comentar con el público. Hemos leído comentarios muy bonitos, nos han dado mucho amor y eso nos llena el corazón porque todo lo que hacemos lo realizamos justo para que llegue a sus hogares y nos dejen tocar sus corazones", mencionó.

RELACIONES FAMILIARES

La actriz mencionó que dicha producción en la que participan también Claudia Ramírez, Arcelia Ramírez y Diana Bracho gira en torno a las relaciones familiares que van más allá de la línea consanguínea.

"Mi personaje de 'Isabella' tiene una familia amorosa, pero nadie es biológicamente su familia y eso es muy lindo porque te da la oportunidad de poder hacer hermanos a tus amigos. Ella siempre recibe apoyo y luego vemos el contraste de familias, donde sí son consanguíneas y no se respetan. La familia es aquella que te respeta, te llena de amor y que está para ti cuando lo necesites".

En cuanto a "Isabella", anhela ser madre, pero no puede, hasta que un día llega a su vida una personita que le cambia todo.

"Ella desea ser mamá. Ha sufrido pérdidas. Le duele no tener hijos; sin embargo, hace una armadura para poder sobrevivir en esta situación. Se enfoca en su empresa. En este inicio vemos cómo ella creía que el hombre ideal era "Mauricio" (Juan Martín Jáuregui), resultando ser una gran mentira. Vivió en un engaño mucho tiempo y ya veremos su evolución".

Chris Pazcal, encargado de dar vida a "Eugenio", dio detalles de su personaje que, al igual que "Isabella", no puede tener hijos. Solo que en su caso es por un trastorno psicológico.

"En el primer capítulo vemos que fallece su hijo de dos años ahogado y eso lleva a que su matrimonio deje de funcionar y cierre las puertas del amor hasta que conoce a la pequeña 'Valentina' y eso lleva a que nuestros protagonistas se reúnan".

Pazcal, quien justo recién debutó como papá de Lorenzo, compartió de qué manera fue construyendo su papel.

"Los otros personajes que he interpretado siempre tengo a varias personas de referencia o, cuando leo el libreto, ya tengo una idea clara de qué hacer y con este rol fue muy diferente. Yo leía a 'Eugenio' y creo que Chris estaba viviendo cosas similares con él.

"Es muy parecido a mí, así que lo construí con momentos que me estaban ocurriendo en mi vida; por lo tanto, se volvió el más complicado de encarnar porque uno nunca quiere ser uno mismo en pantalla. Tuve que soltar muchas cosas mías y le hablé a mi abuela (Karina Duprez) para que me diera consejos que supe aprovechar".

UN RETO

Para Robles-Gil, "Isabella", de igual manera, es un personaje muy distinto a los que ella había realizado, por lo que se convirtió en un verdadero reto profesional.

"Es la primera vez que me vuelvo madre en la ficción, algo que fue un privilegio. 'Isabella' tiene muchas facetas porque la vida la va cambiando. La vamos a ver rota y se da cuenta de que las que piezas que le hacían falta no eran reales. Tendrá que reconstruirse en otro lugar, en donde entra este regalito de amor ('Valentina'), que va a venirle a cambiar la vida y le enseñará lo que es el amor, como le hacen los niños a todas las madres".

Tocó el turno a Almudena de compartir sus ideas sobre la novela. La encargada de dar vida a "Valentina" anda entusiasmada de ser parte de esta historia.

"Me encuentro contenta de ser parte de Regalo de amor. Sin duda, una gran oportunidad", contó la niña a El Siglo de Torreón.

Por otro lado, Pazcal elogió al elenco que los acompaña y detalló que algo que también hace especial a la novela es que cuenta con varias locaciones de la República Mexicana.

"Para empezar, tenemos el honor de tener a Diana Bracho, una primera actriz. Nunca había tenido el placer de trabajar con ella. Es una mujer llena de humildad y alegre; es única. Con Claudia Ramírez es mi tercer proyecto y en verdad que todos los actores estamos formando un gran equipo, en conjunto con la producción. Hemos hecho escenas en Aguascalientes, Puerto Vallarta, Morelos y Ciudad de México", relató.

Alejandra Robles-Gil lleva una carrera en ascenso. Sin duda, el melodrama, Regalo de amor, quedará subrayado en su currículum.

"Ahora sí que, como su título lo indica, esta telenovela se ha vuelto un 'regalo de amor'. Ningún proyecto es como el anterior y le agradezco a la productora Silvia Cano la oportunidad de darme este personaje muy distinto a todo lo que había llevado a cabo. Gracias a 'Isabella' he podido ver más allá de lo que podía ver y darme cuenta de lo importante que es el amor de verdad".

Para finalizar, Chris Pazcal reconoció que trae la "artisteada" en las venas, ya que su familia se ha dedicado a las artes desde siempre.

"Siendo niño, me acuerdo, que mi mamá me compraba disfraces de personajes que yo quería representar. Luego me decía, 'Chris, vamos a desayunar', y yo le decía: 'Mamá, no me llamo Chris, hoy soy Napoleón Bonaparte'. Al ver a mi mamá, abuela, bisabuela en el mundo de la actuación, sin duda, me enamoré".