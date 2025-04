Noroña 'explota' contra protesta estudiantil en el CIDE por caso de Teuchitlán | VIDEOS

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, concluyó abruptamente una conferencia en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) tras la protesta de un grupo de estudiantes. Los manifestantes cuestionaron sus declaraciones sobre los hallazgos en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.

El senador acudió al CIDE el lunes 31 de marzo de 2025 para impartir la conferencia “Las reformas desde la izquierda”, pero fue recibido con pancartas y zapatos, en referencia al caso Teuchitlán. La protesta derivó en un tenso diálogo que, luego de una hora, terminó con la salida de Noroña.

"¿En qué momento dije que no están desaparecidos? Ustedes afirman que el campo de Teuchitlán fue un Auschwitz mexicano y que 200 personas fueron exterminadas ahí. Yo sostengo que eso no se ha probado. Así como reconocí que el diálogo fue respetuoso, ahora digo que no tiene sentido seguir, porque están faltando a la verdad", declaró antes de dar por finalizado el evento.

Previamente, Noroña había señalado que la protesta estudiantil surgió por "desinformación y tergiversación" de sus declaraciones. "No evado la protesta, pero mis palabras han sido manipuladas. Ahí están mis zapatos y esos no son de un desaparecido", comentó ante el auditorio.

El senador también criticó que algunos medios hayan comparado el caso del Rancho Izaguirre con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, argumentando que en el caso de estos últimos existen nombres, mientras que en el hallazgo de los zapatos no hay ninguna prueba que los vincule directamente con personas desaparecidas.

"Hacer un paralelismo con Ayotzinapa es el colmo de la manipulación. De los 43 jóvenes desaparecidos existen nombres, identidades confirmadas. En el caso de los 200 zapatos, no hay un solo nombre, ni una sola evidencia que demuestre que pertenecían a personas desaparecidas. Hasta ahora, no hay ninguna prueba que lo respalde. Claro, podrían aparecer evidencias más adelante, pero hasta el momento no existen", afirmó.

El legislador también expresó empatía hacia las familias que buscan a sus seres queridos, pero insistió en que algunos actores políticos han utilizado su sufrimiento con otros fines.

"Si le dices esto a una madre buscadora, lo entiendo perfectamente. Para ella, un par de zapatos puede representar la esperanza de encontrar a su hijo. Pero eso no cambia la perversidad de quienes han montado una campaña con su dolor. Hay que preguntarse: ¿desde cuándo el PRI y el PAN se han preocupado realmente por el pueblo y por las víctimas?", cuestionó durante su intervención.

En el conversatorio, reiteró su postura y criticó a la oposición por, según él, usar el tema con fines políticos. "Ha habido un manejo deleznable de la derecha. No es cierto que haya sido un campo de exterminio", insistió.

Cuando algunos asistentes lo confrontaron por culpar constantemente a gobiernos anteriores, Noroña respondió:

"Hemos luchado toda la vida contra eso, hemos arriesgado nuestra seguridad, nuestra integridad y nuestra familia. No nos pueden meter en el mismo costal que los asesinos que bañaron de sangre al país".

La conferencia terminó en medio de la tensión y sin un consenso entre las partes.