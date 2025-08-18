Nombran presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Durango

La magistrada, Georgina Patricia Galván Gutiérrez, tomó protesta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del Poder Judicial del Estado de Durango. El magistrado Eusebio Cepeda Solís, como vicepresidente; las personas juzgadoras Víctor Manuel Rosales Leyva y María Elena Ruiz Martínez, como titulares de magistraturas del pleno del TSJ, y el Lic. Juan Antonio Pescador Cano, como secretario general del mismo Pleno.

Lo anterior, con vigencia del 18 al 31 del presente agosto, ante la renovación de este Poder Judicial, que entra en vigor el primero de septiembre próximo.