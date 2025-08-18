Gómez Palacio y Lerdo Elecciones Durango Gómez Palacio Salud

Tribunal de Durango

Nombran presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Durango

Nombran presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Durango

Nombran presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Durango

DIANA GONZÁLEZ

La magistrada, Georgina Patricia Galván Gutiérrez, tomó protesta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del Poder Judicial del Estado de Durango. El magistrado Eusebio Cepeda Solís, como vicepresidente; las personas juzgadoras Víctor Manuel Rosales Leyva y María Elena Ruiz Martínez, como titulares de magistraturas del pleno del TSJ, y el Lic. Juan Antonio Pescador Cano, como secretario general del mismo Pleno.

Lo anterior, con vigencia del 18 al 31 del presente agosto, ante la renovación de este Poder Judicial, que entra en vigor el primero de septiembre próximo.

Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

Síguenos en Google News

Escrito en: Tribunal de Durango

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO Últimas noticias

+ Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Nombran presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Durango

Clasificados

ID: 2407389

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx