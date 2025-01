Nombran nuevo director de la Policía Municipal de Gómez Palacio

El comandante, Luis Alberto Duarte Vazquez, es el nuevo director de la Policía Municipal de Gómez Palacio, quien sustituye a Eduardo Canul Castellanos, quien según fuentes oficiales también renunció a la corporación al igual que el exdirector de Tránsito, Eduardo Rangel.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, confirmó que Luis Alberto Duarte es el nuevo director de la Policía Municipal y que todavía no nombra a nadie como nuevo director de Tránsito.

La alcaldesa mencionó que Rangel renunció por motivos personales, "pidió su renuncia y ya estamos por proponer el nuevo comandante y también en la Policía, acuérdese que la policía estaba un interino (Eduardo Canul), bueno pues ya está el comandante (Luis Alberto Duarte", dijo Herrera Ale.

Al preguntar a la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, si algún otro funcionario le ha expresado su deseo de renunciar a la administración municipal mencionó que hasta el momento ningún otro, pero que ya les pidió que le avisen si se quedan o se van por motivos electorales, es decir, si participarán en las campañas.

"Yo se los he dicho y hablé con ellos. Quien quiera participar en campañas o algo váyanlo diciendo desde ahorita, porque no pueden estar en dos lugares aquí y allá váyanlo pensando, váyanlo viendo. Me van diciendo quién se queda y quién se va... Porque no se puede", acotó la alcaldesa.