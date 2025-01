Nombramientos del Secretario y Tesorero, generan polémica al interior del Cabildo de Madero

Genera polémica las propuestas que presentó el alcalde de Francisco I. Madero, Félix Ramírez para ocupar los cargos de Secretario del Ayuntamiento así como del Tesorero Municipal, el primero al no radicar en la ciudad y el segundo, al no contar con una carrera que lo respalde para dicha desempeñar dicho cargo.

Pese a ello, ambas propuestas fueron aprobadas por mayoría por el Cabildo.

“Nos mayoritearon”, dijo la regidora priísta, Patricia Quistián, quien en sesión de Cabildo cuestionó a Juan Pablo Chavarría Velázquez, sobre su preparación, tras ser propuesto por el alcalde como tesorero municipal.

“Soy campesino”, dijo el ahora funcionario municipal, al reconocer que no cuenta con carrera alguna que lo respalde para desempeñar el cargo de Tesorero.

“He trabajado en administración de empresa y es la lealtad del presidente, a ustedes y al municipio. Soy campesino, he tenido experiencia en administrar empresa, no tengo carrera”, expresó el ahora responsable de las finanzas.

“Yo le preguntaba que qué perfil tenía porque sabemos que para ser tesorero tiene que ser un Administrador un contador, alguien que tenga nociones de contabilidad sobre todo, entonces él me contestó que no tenía ninguna preparación, por eso le pregunté al final qué perfil tiene. Que era ejidatario; que no es de aquí, pero es de Matamoros y su perfil no es el adecuado para un tesorero entonces por eso yo lo cuestioné en ese momento”; dijo la regidora.