Nombramiento de Ganem como secretario de Ayuntamiento es legal: regidor panista

El regidor panista, Sergio Lara Galván dijo que no defiende a nadie en particular pero que el nombramiento de José Elías Ganem Guerrero como secretario del Ayuntamiento de Torreón es legal, toda vez que el Reglamento Interno señala que la persona que ocupe el cargo “de preferencia deberá ser licenciado en derecho…” por lo que no es un condicionante.

El edil comentó que en su caso, antes de votar cualquier tema que se somete a consideración del Cabildo, lo revisa a profundidad a fin de corroborar que se encuentre apegado a la normatividad.

“El señor Ganem presenta, manifiesta y argumenta que él ya es licenciado en Derecho pero también hace la precisión que no tiene la cédula aún, que está en trámite y quiero decir, en ese orden de ideas, que legalmente se cumple, vuelvo a insistir y quiero señalar que no estoy defendiendo a nadie porque por ahí luego se puede mal interpretar esto, sino simple y sencillamente aclarando el sentido del voto de un servidor que tiene que ver con estar apegados al texto que menciona el Código Municipal así como el Reglamento Interior de la Administración Municipal”, señaló.

En recientes días, el diputado local Antonio Attolini Murra, del partido Morena, acusó un incumplimiento de la ley en el nombramiento de Ganem Guerrero como secretario del Ayuntamiento, al señalar que el acto contraviene el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento.

En el que establece que la persona designada para este cargo debe contar con una cédula profesional, preferentemente en Derecho, y con al menos tres años de experiencia profesional. Incluso, lanzó un ultimátum para que el funcionario presente su renuncia antes del 13 de enero de 2025; de lo contrario, su salida será forzada por los procesos legales que ya se están preparando en su contra.

Al respecto, Lara Galván, dijo que si el diputado conoce alguna irregularidad tiene que dar cuenta de ello, en apego a la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

“Yo lo veo más que nada como una actuación, un tema mediático, en el cual quiere estar resaltando su presencia por alguna razón, por algún motivo de exposición mediática, pero el tema de la función pública es muy serio así lo considero y así lo he desarrollado y pues este tipo de acciones no me parecen, parecen más bien temas que quieren abonar, vuelvo a insistir como si fuera una telenovela, si tiene algo que declarar declárelo y póngalo en el conocimiento de las autoridades competentes, esa es su responsabilidad también como servidor público”, expresó.

Comentó que en la Secretaría del Ayuntamiento ha habido personas que tienen otras profesiones distintas a la licenciatura en Derecho como Contaduría Pública e Ingeniería, y que este asunto no es exclusivo de Torreón sino que se presenta en todo el estado de Coahuila.

“Si volteamos a ver las profesiones de los legisladores pues vamos a darnos cuenta que en ese caso si se hiciera la misma regla, pues tendrían que ser todos licenciados en Derecho pero si bien es cierto, ahí dice preferentemente en el Código Municipal y sino le parece al diputado pues que promueva la modificación de dicho precepto pues para eso están también, son legisladores estatales, que lo haga sino le parece. Habría que ver qué título tiene el presidente de la Cámara de Senadores, Fernández Noroña que no es licenciado en Derecho, es licenciado en Ciencias Políticas o alguna cuestión de esas y al final legisla y son temas jurídicos, entonces si aplicamos la misma regla pues que se aplique en general”, concluyó.

¿Qué dice el reglamento?

El artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento de Torreón señala que el secretario cumplirá los mismos requisitos exigidos para ser munícipe y tendrá las obligaciones generales que el Código impone a los miembros del Ayuntamiento. De preferencia deberá ser licenciado en derecho y contar con una experiencia mínima de tres años en el desempeño de su profesión.

El artículo 11, dice que el secretario será propuesto por el presidente y designado por el Cabildo, el secretario será propuesto por el Presidente y designado por el Cabildo, de conformidad a las disposiciones establecidas en el Código de la materia. Su remoción se hará en los mismos términos.