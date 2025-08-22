“No vamos a permitir que regrese la violencia”: Fiscal de Coahuila

En entrevista, tras la reunión de seguridad regional realizada en la Estación Aérea Militar, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández, informó sobre avances en investigaciones recientes y envió un mensaje directo a la ciudadanía respecto a la seguridad en La Laguna.

En torno al hallazgo de una persona sin vida en los límites de Gómez Palacio y Torreón, Fernández aclaró: “Con la información que tenemos acreditada, ese hecho nunca fue dirigido a Coahuila. La intención nunca ha sido, como se dijo en algunas plataformas, “calentar Torreón”. Ese evento iba dirigido hacia la vecina ciudad de Gómez Palacio”.

Precisó que de ese caso se derivaron cuatro detenciones.

“Tres personas ya tienen sentencia condenatoria bajo procedimiento abreviado y una más está en proceso. Nos pusimos a trabajar porque no podíamos voltear hacia otro lado”.

Confirma detención por manta con mensajes

Sobre la manta con mensajes de amenaza que circuló en días pasados, el Fiscal confirmó la detención de los responsables: “Ya están detenidos. Son tres personas de aquí que recibieron un pago por colgar esas lonas. Lo hacen porque quieren generar incertidumbre. Y hay que decirlo: quienes les pagan no son de Coahuila”.

Fernández también destacó que los operativos en el sector poniente de Torreón han permitido detener a más de 45 personas: “Aquí quienes mandan son las instituciones. Estamos haciendo nuestro trabajo, no vamos a permitir que intenten presionar”.

Respecto a las versiones de extorsión, fue enfático: “En Coahuila no tenemos una sola denuncia ni un solo reporte de extorsiones. Sí sabemos de casos en Durango porque hay empresarios coahuilenses con capital allá, pero aquí no se va a permitir ese tipo de prácticas, pertenezcan a un sindicato o a quien sea”.

Al ser cuestionado sobre la preocupación ciudadana de que puedan revivirse escenarios de violencia como en 2010, Fernández respondió.

“Nosotros no vamos a permitir eso. Las circunstancias hoy son distintas: hay un gobernador que ha dicho claramente que en Coahuila mandan las instituciones y tiene que haber orden estricto. Y si algo sucede, va a tener una reacción determinante, fulminante, contundente”.

Finalmente, resaltó el saldo blanco en el concierto de Shakira en Torreón, al que asistieron más de 36 mil personas: “No tuvimos ni siquiera un reporte de robo de autopartes. Eso habla de la coordinación plena de tránsito, vialidad, policía, Ejército, Guardia Nacional y corporaciones locales”. Concluyó