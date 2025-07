'No vamos a dejar al Sindicato en manos de tránsfugas de la política': líder del SNTE

En su visita al municipio de Lerdo, Alfonso Cepeda Salas, senador por Morena y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) le dijo al magisterio que “no se crean de lo que se maneja en los medios” pues él ya se comprometió con el Comité Ejecutivo Seccional a que “no tengo vocación de cacique ni quiero eternizarme en el cargo”. Sin embargo, aseveró que no dejará al SNTE en manos de “tránsfugas de la política” que lo quieren utilizar para fines aviesos.

“Que lo quieren utilizar para, simplemente como en otro tiempo, llevar a los maestros a cubrir las casillas, llevar a los maestros a los eventos políticos y a la hora de dar las respuestas no se ve, no se ve esa reciprocidad y como dijo la doctora Claudia, yo se lo recordé ahora con el incremento (salarial), amor con amor se paga compañeros y compañeras, ¡que viva la Sección 35!, ¡que viva el SNTE!, y aquí recuerden que uno somos todos y todos somos uno”, dijo en su discurso.

Cepeda Salas asistió este martes a la inauguración del estadio de sóftbol y alberca del centro recreativo “Eriacito Lerdo”, de la sección 35 dirigida por Arturo Díaz González. En su discurso, recordó que acudió hace unos meses a poner en marcha obras que realizó el SNTE de manera conjunta con el Gobierno del estado de Durango. Además, mencionó que Díaz González es uno de los mejores secretarios generales que han llegado al Sindicato Nacional y que “ha sido una gran sorpresa”, cambiando el rostro de la sección sindical. “Quiero decirles que me he encontrado con el mejor secretario general que he conocido yo de esta sección, lo digo con mucha responsabilidad y lo sostengo”, subrayó.

El líder nacional aprovechó el evento para hacer un recuento de lo que la Cuarta Transformación le ha dado a maestros y maestras. Mencionó que el Gobierno federal les ha beneficiado con más de un millón de basificaciones así como protección, apoyo y cobijo durante la pandemia por la Covid-19 pues en otros países del mundo hubo despido de docentes, falta de pagos, cancelación de estímulos y prestaciones y restricción de cargas horarias. “

Y aquí en México no pasó nada de eso, nadie fue despedido, no perdimos ninguna prestación, y por el contrario, hasta tuvimos incrementos, el 6 por ciento si recuerdan el primer año y el 8.1 el segundo año de la pandemia. ¿Qué nos ha dado la Cuarta Transformación?, nos ha dado apoyo para los sectores más desprotegidos”. Citó como ejemplo los aumentos salariales al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE). Agregó que el magisterio tuvo incrementos salariales por encima de la inflación, apoyo a la escuela pública y oportunidades de capacitación, entre otros.

Dijo que del segundo piso de la Cuarta Transformación, esperan que el programa de basificación sea permanente, que no abusen los gobiernos de los estados de contratos interinos, de compensaciones y de partir las plazas en tres partes para que rindan, con sueldos “de hambre o de miseria” a los maestros y maestras. “Y que siga ese despliegue salarial entre el personal docente y el personal de apoyo”, sostuvo. Comentó que el SNTE quiere que se fortalezca La Escuela es Nuestra, que se reactive el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que se reforme la Ley del Issste 2007, que se incrementen las Unidades de Medida de Actualización (UMA’s) y que se revisen las cuentas individuales.