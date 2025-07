'No todos están convencidos de venir'

n Santos Laguna, aclararon su inicial punto de vista de la semana anterior, cuando mencionaron que había futbolistas que no querían vestir la albiverde para el Apertura 2025 de la Liga MX.

Tanto el presidente del club, Alejandro Irarragorri Kalb, como el técnico español Francisco Rodríguez, dieron su punto de vista, respecto a este tema, durante la presentación del refuerzo colombiano Kevin Balanta.

"Tal vez se malinterpretó lo que pude decir en ese momento", indicó el estratega, quien además agregó: "Jugar en Santos, todo mundo quiere, lo que pasa que en el momento que estamos, no todos están convencidos, pero este es un club histórico, se conoce a Santos fuera del país".

Y es que el Míster recalcó, que necesitan jugadores convencidos de jugar para los Guerreros y que no quieran venir solamente por trabajar, sino aportar lo que les piden con compromiso, actitud e ilusión por mejorar.

"Había jugadores que no estaban en ese convencimiento, no es que desecharan a Santos. Los que están llegando (refuerzos como Haret Ortega y Balanta), tienen una gran ilusión, pero quien no haya querido (venir) sus motivos tendrán, pero estamos muy contentos por la gente que está llegando".

Por su parte, Aleco expresó: "Se desvirtuó un poco ese mensaje, pero ya lo dijo bien el Míster, lo que diré es que el querer venir por necesidad del jugador o por convicción, esa es la gran diferencia entre todos los perfiles que hemos evaluado, con los que estamos hablando actualmente".

Dejó en claro que es muy diferente la necesidad y la convicción, por lo que se están yendo mucho por lo segundo. "Así lo encontramos con Kevin y Haret, (al grado que) lo estamos hablando con dos más".

En las próximas horas, se hará oficial la contratación del también colombiano Kevin Palacios, quien ya está en la Comarca Lagunera, por lo que sería presentado a los medios de comunicación, el jueves alrededor del mediodía.

PRESENTAN A BALANTA

La presentación de Balanta fue en el Auditorio Orlegi del Territorio Santos Modelo (TSM). Además de Irarragorri Kalb y Rodríguez, se dieron cita aficionados y abonados verdiblancos, portando los nuevos jerseys, además de medios de comunicación.

"Primero que todo me siento muy feliz por estar aquí y por sumarme a este proyecto muy importante. Agradecerle a la directiva y al cuerpo Técnico por la confianza", dijo el zaguero cafetalero, que ya tiene experiencia en la Liga MX con los Xolos de Tijuana y Gallos Blancos del Querétaro.

Indicó que más allá de las palabras, esto se debe retribuir en el campo. "Estoy cien por ciento comprometido con este proyecto, esperando que las cosas nos salgan de la mejor manera. Llego a un vestidor que está con muchas ganas de salir adelante y de darle muchas alegrías a la afición".

Aleco brindó además un primer mensaje al jugador colombiano: "Estamos muy contentos por tu llegada. En las conversaciones que tuvimos durante las semanas, nos dimos cuenta de la convicción con la que te sumas a este proyecto, con un hambre muy grande de revitalizar todo lo que venimos trabajando".

Y el mandamás santista expuso: "Estamos muy contentos porque te sumas a un plantel que tiene mucha hambre de trascender. Nos vas a sumar mucho en lo anímico y en los momentos retadores que estamos por vivir".

El Míster Francisco Rodríguez manifestó: "Desde el momento en que se presentó la posibilidad de que él pudiera venir, y que desde el principio mostró disposición para estar con nosotros, no lo pensamos".

También destacó: "Kevin es un jugador con experiencia que necesitábamos en el equipo, es un futbolista que viene a una posición que también necesitábamos reforzar, es un elemento que es versátil al momento de ocupar posiciones en la defensa. Seguramente él tiene la misma ilusión de sumar y de nuestra parte desearle la mejor de las suertes".

El futbolista cafetalero de 28 años de edad, se destaca por su fortaleza física, juego aéreo e intensidad en la marca. Junto al también refuerzo Haret Ortega, conformaron la dupla que mantuvo el cero en el último duelo de preparación ante los Bravos del FC Juárez.

Realizó su proceso formativo con el Deportivo Cali de su natal Colombia. Debutó con el equipo verdolaga el 14 de septiembre de 2014, donde permaneció hasta el año 2019. Cabe destacar que logró el campeonato del Apertura 2015.

Arribó a la Liga MX de cara al Clausura 2019 con los Xolos de Tijuana. Con los fronterizos vivió una primera etapa hasta el Guardianes 2020. Del Apertura 2021 al Clausura 2023 vistió la playera de Querétaro. Posteriormente regresó a Baja California con los Canes Aztecas, del Apertura 2023 al Apertura 2024.

Suma un total de 124 partidos de Liga MX y en la última temporada jugó cedido con el cuadro de Defensa y Justicia de la Liga Argentina.

Con la Selección de Colombia, Kevin cuenta con experiencia con el representativo Sub-20, Sub-23 y Mayor. Su presentación con el representativo nacional se dio el 8 de septiembre de 2015 ante Perú.