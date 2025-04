'No sé si el domingo será mi último partido'; Fernando Ortiz habla tras la derrota ante Pumas

Santos Laguna se vio superado por los Pumas de Efraín Juárez en el estadio Olímpico Universitario.

Una derrota más en el listado de Santos Laguna se vivió el pasado miércoles 16 en el estadio Olímpico Universitario, los Guerreros no pudieron ante unos Pumas que aprovecharon las deficiencias en la parte defensiva de los verdiblancos y el marcador terminó dos goles por cero a favor del club de Efraín Juárez.

Con esto, el paso de Fernando Ortiz por Santos continúa sumido en el sótano de la tabla general con apenas 7 puntos, la plantilla del "Tano" ha sido cuestionada por aficionados y usuarios tras 13 derrotas en 16 partidos, pues si en la siguiente jornada no se llevan la victoria, este sería el peor torneo del conjunto lagunero en toda su historia.

Fernando Ortiz asegura que si él es el problema, se hará a un lado de Santos

El "Tano" enfrentará su último compromiso con los Guerreros este próximo fin de semana, donde en medio de la conferencia desconoció qué es lo que necesita Santos para mejorar y señaló que si él tiene que salir, lo hará por el bien de la institución.

"¿Qué tiene que cambiar en Santos?, tiene que haber una... una... no sé, ya decir tantas cosas como para que queden claras otras... hay que sentarse, hablar, tiene que haber un cambio y si el cambio soy yo daré un paso al costado, al club lo quiero mucho y si en algún momento soy yo el que tiene que dar ese paso, lo haré".

El "Tano" cuestiona su permanencia y la de su cuerpo técnico en Santos Laguna

Ante una posible salida del cuadro Guerrero, Fernando Ortiz reiteró que después del partido del domingo analizará con su cuerpo técnico y la directiva lo mejor para el club, de manera que así Santos pueda tener un gran cambio.

"No sé si el domingo será mi último partido, no lo sé, analizaré junto a mi cuerpo técnico y pensaré qué es lo mejor para la institución, y si yo soy el equivocado por estar en un lugar donde no tengo que estar, estaré tranquilo que dejamos todo en el trabajo, en el día a día para que se pueda ver a un Santos diferente".