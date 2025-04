No se permitirá el bloqueo de calles: Román Cepeda

El alcalde Román Alberto Cepeda González dijo que no se permitirá el bloqueo de calles y que las manifestaciones son bienvenidas siempre que sean con orden y respeto. Reiteró que su administración no tiene ningún interés particular en el desalojo de Nuevo Mieleras y que el elemento ya enfrenta su proceso, por lo que deben tratar el asunto con el Poder Judicial.

Señaló que "se hizo lo que se tenía que hacer" en función del bloqueo que se hizo este miércoles en el Giro Independencia. Aseguró que la apertura y que su administración ha tenido una apertura total con todos los grupos que tengan alguna inquietud, pero consideró que esto debe ser con orden y respeto.

Subrayó que su administración no tiene ningún interés particular y reiteró que se atendió solamente un mandato judicial.

"Reconocemos y avalamos la manifestación siempre y cuando se lleven con orden y respeto", expresó, "el municipio de Torreón no tiene absolutamente ningún interés en este tema, ni en tierras, ni alguien que yo tenga conocimiento en lo particular, lo único que hizo es obedecer un mandato judicial. Eso se habrá que investigar".

Indicó que, si hubo un exceso, el Municipio está abierto, pero explicó que es un tema totalmente diferente a la causa, al origen de un terreno en litigio entre particulares.

Aclaró que en el bloqueo participó el grupo de Proximidad y no el Grupo de Reacción Torreón. El alcalde dijo que no se permitirá el cierre de vialidades, así como tampoco se permitió durante su administración anterior.

"La manifestación libre, abierta, siempre bienvenida, siempre y cuando sea con orden y respeto, lo habremos de respetar", expuso.

El edil refirió que el elemento que presuntamente disparó contra Rolando Medina está detenido y pidió que se lleve el debido proceso pero consideró que es un tema aparte si hubo un exceso o no, lo que se deberá demostrar con las pruebas y los hechos, pero dijo que es un tema que no tiene que ver con el fondo del problema.

Cepeda González aseguró que la puerta está abierta al diálogo en lo que compete al Municipio, pero que este tema no lo es, por lo que pidió a los habitantes de Nuevo Mieleras que padecen el desalojo acudir al orden de Gobierno que corresponde.

"En lo que compete al problema que tienen ellos, pues yo creo que lo tienen que ver con el Poder Judicial, con Fiscalía o con otro orden, pero no con el Municipio", dijo.

En cuanto a las agresiones que se dieron por parte de los elementos de seguridad a integrantes de la prensa, el edil dijo que se deberá tener el cuidado. Señaló que en estos movimientos se ha detectado a gente que viene "contratada", incluso de otros municipios como Viesca, lo que implicaría un trasfondo de carácter político.

"En el orden que me ocupa es, si en la parte que nos tocó actuar a nosotros hubo un exceso, en el caso de que existiera, ya está el elemento en medio de un proceso, que se haga justicia, que se le lleve el debido proceso y entonces ya habremos de deslindar. Pero todo mi apoyo, mi insisto, lamento profundamente los hechos, mi más sentido pésame a la familia, todo mi apoyo y mi respaldo completo al margen de lo que se deslinde", dijo.