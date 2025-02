No se ha llegado a acuerdo con tianguistas: director de Plazas y Mercados sobre manifestantes contra cuotas

Víctor Ramos Galindo, director de Plazas y Mercados de Torreón, dijo que no ha llegado a ningún acuerdo con los comerciantes y tianguistas que se manifestaron el pasado lunes en la presidencia municipal, pues hay quienes se rehúsan a acatar lo que marca la Ley de Ingresos, en términos de cuotas por derecho de piso, mismas que se cubren de acuerdo a las medidas de los espacios comerciales autorizados. Comentó que la problemática se acentúa mayormente en la Alameda Zaragoza y con la Asociación de Tianguistas de La Laguna.

El funcionario comentó que él sigue instrucciones superiores y que el alcalde Román Alberto Cepeda González fue muy claro, en el sentido de que "hasta donde tope, y lo que haya que hacer, entonces si no llegamos a un arreglo con estas gentes, bueno, pues yo no quisiera llegar a otros extremos, hacer que se respete el reglamento y la ley". Indicó que la falta de pago, es motivo de cancelación.

"Ellos dicen que no van a pagar más de lo que han venido pagando en años anteriores, yo no vengo a cobrar más ni a reducir espacios, yo vengo a poner orden en el Reglamento. Si leen el Reglamento de Plazas y Mercados y la Ley de Ingresos publicados en Internet, ahí está muy claro, cuánto son las cuotas, cuántos los espacios, qué derechos tienen ellos, qué obligaciones tenemos nosotros, no es algo que yo venga a imponer por mi autoridad, simplemente es poner orden en donde hay desorden", dijo.

El funcionario comentó que los comerciantes y tianguistas pueden seguir sin ningún problema con sus puestos de 10 o 12 metros de espacio, siempre y cuando cubran las cuotas que marca la reglamentación de acuerdo a ciertas medidas.

"No es posible que un señor que vende mazapanes, semillas y chicles en una mesa pequeña, pague lo mismo, sus 30 pesos, 31 pesos, por uno que ocupa a lo mejor hasta 50, 60, 70 metros cuadrados, no es justo", comentó.

El director aseguró que él no tiene intereses políticos y que no está protegiendo a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) de Torreón. Admitió que se han abierto ocho tianguis, pero que se encuentran en proceso de autorización, mismo que no se ha podido concluir porque se atravesaron las elecciones del año pasado así como la temporada decembrina y los cambios de gobierno.

Indicó que estos comerciantes han estado cubriendo las cuotas y que él les ofrece "piso parejo", aunque si en determinado momento el Cabildo no autoriza su instalación deberán retirarse.

Sectores involucrados

Ramos Galindo comentó que cuenta con 21 inspectores y que aunque la plantilla laboral es limitada, han estado tratando de visitar a todos los sectores involucrados como los mercados Juárez y Alianza.

"Ya fui con el mercado Juárez, ya caminé la Alianza, no mando gente yo voy y me presento, ya les dije la nueva orden y para mí todos están de acuerdo, todos están respetando, les marcamos los espacios que pueden ocupar y lo están llevando a cabo. En la Alianza estuve con don Pedro Pasillas, caminé con él, le anduve señalando todo lo que había que corregir, tenían un problema de tiradero de agua, inmediatamente lo solucionamos, fueron y le repararon, con ellos no tengo yo problemas.

Pero con los tianguistas y la Alameda, quieren imponer, no es posible que haya otra autoridad dentro de esta autoridad, ellos ya son los que venden las plazas, son los que dicen quien sí, quien no y quieren venirme a decir a mí, quien sí y quien no, es un problema añejo que hay que resolver.

Este es un clamor de los ciudadanos, de los comerciantes, de toda la gente que vive ahí alrededor de los tianguis, ¿cómo es posible que una persona que vive ahí no pueda entrar ni salir de su casa libremente porque están todos los tianguistas?, porque no se respetan los límites, así como ellos tienen derecho a ejercer su comercio, la gente también derecho a vivir tranquilamente", concluyó.