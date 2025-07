'No quisieron estar', técnico de Santos rompe el silencio sobre posibles refuerzos

Santos Laguna presentó a su nuevo defensa este miércoles.

Este miércoles, Santos ofreció una conferencia de prensa para anunciar a su nueva adquisición, Haret Ortega, defensa proveniente de FC Juárez que se sumará a la plantilla mayor para revertir los malos resultados que han acompañado a Santos por dos torneos.

Asimismo, Francisco Rodríguez y Alejandro Irarragorri Kalb, entrenador y presidente del club respectivamente, respondieron a las cuestiones de la prensa relacionadas al tema de refuerzos, esto debido a que Haret Ortega ha sido el único fichaje presentado en La Laguna a falta de 10 días de que empiece el Apertura 2025.

"No han querido estar", dice el entrenador de Santos sobre fichajes que buscaron

Francisco Rodríguez Vílchez tomó la palabra y señaló que ha mantenido comunicación con la directiva desde antes de llegar a La Laguna sobre qué tipo de jugadores necesita la plantilla, asegurando que han buscado fichajes que "no han querido estar".

"Quería ver lo que teníamos dentro del vestuario para poder saber qué necesitábamos y ha sido un proceso, hemos estado cerca de algunos jugadores pero que al final definitivamente no han querido estar, no es que el club no haya apostado, es que no han querido y tenemos muy claro que a la mínima duda íbamos a dejar de apostar por ese tipo de perfil".

"Que no vengan por necesidad, sino por convicción", señala Irarragorri

De igual manera, el presidente de Santos señaló que se centran en buscar fichajes que busquen venir por convicción propia, con "hambre de ambición" en el proyecto y no por necesidad.