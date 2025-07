'No por mucho tiempo seguirá el PRI gobernando Coahuila', dice Luisa María Alcalde

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján dijo que aunque Coahuila sigue siendo gobernado por el PRI, no es un estado que tenga una mayoría de oposición, pues en la elección federal la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo el 53 por ciento de las preferencias, mientras que en un “muy lejano” segundo lugar quedó la entonces candidata Xóchitl Gálvez, con el 38 por ciento.

“Aquí la gente ha votado por Morena, aquí no podemos decir que hay una mayoría de oposición, en efecto todavía gobierna el PRI, no por mucho, creo yo, pero esa es una opinión personal, pero no me meto mucho en cuestiones electorales porque luego el INE me sanciona”, dijo en reunión con medios de comunicación.

Consideró que su partido tiene todas las posibilidades de ganar la próxima elección de 2027 en Coahuila, la única entidad del país en que habrá proceso electoral para la renovación de diputaciones locales, y donde prometió que habrá una presencia permanente a partir de ahora.

“Vemos un buen ambiente en este estado, parte de la unidad del movimiento se basa en que aunque es legítimo levantar la mano, por encima de nuestras aspiraciones personales está el proyecto”, según dijo.

Sin embargo, refirió que aún no es tiempo de anunciar alianzas con otros partidos, y que en todo caso esto quedará decidirlo a la comisión de elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con lo que se abstuvo de opinar sobre el enfrentamiento que en últimos días han protagonizado el senador morenista, Luis Fernando Salazar y el diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja.

“Todavía no nos hemos sentado para discutir la posibilidad de esta alianza”, se concretó a decir.

Luisa María Alcalde estuvo en Torreón, donde se reúne con regidores y síndicos de diversos municipios para dar a conocer los acuerdos que se tomaron en pasada sesión del consejo nacional, además de presentar el proyecto municipalista, que tiene tres propósitos: orientar recursos municipales a lo que le importa a las personas; la obligación de dedicarlo por lo menos un día a atención ciudadana, un día del pueblo, así como a la creación de la escuela municipalista de Morena para formar a alcaldes, síndicos y regidores.

Se va a convocar la reactivación del consejo consultivo de Morena, con miembros destacados en diversos ámbitos.

“No hay impunidad, pero que se investigue”

Sobre las acusaciones de nexos con el crimen organizado hacia el senador morenista de Tabasco, Adán Augusto López, la presidenta nacional de Morena aseguró que no puede haber impunidad, pero que si hay elementos, que se denuncie e investigue.

“En nuestro movimiento no puede haber impunidad, de nadie, cualquier miembro se tiene que investigar, a diferencia del pasado con gobiernos cómplices y redes mafiosas de complicidad; no somos iguales”, según dijo.