No perdí, al contrario, gané: Anabel Ferreira sobre estar en MasterChef

Lejos de sentirse triste, Anabel Ferreira celebra haber estado en MasterChef Generaciones, en donde fue a cocinar, pero lo más importante es que se divirtió, hizo nuevos amigos y retornó a la televisión.

"Ni soy rival, ni soy débil", con esas palabras, la actriz se despidió el domingo pasado de "La cocina más famosa de México", en donde permaneció más de dos meses. Ella charló con El Siglo de Torreón de su experiencia en el programa y aclaró que no se ha encasillado en la comedia.

"Gracias al público que entendió lo que dije (Ni soy rival, ni soy débil), porque a veces uno es breve en lo que comenta, pero no está diciendo poco, sino que está diciendo mucho y no todo mundo lo entiende. No perdí nada, al contrario, gané muchas cosas. La pasé muy bien, aprendí, estoy agradecida con la experiencia, me divertí y duró lo que tenía que dudar y ya, todo está perfecto", externó.

Contra viento y marea, la nacida en Ciudad de México avanzó bastante en MasterChef, logrando servir cada domingo platillos llenos de amor, amistad y esfuerzo.

"Avancé muchísimo, fueron un montón de cocinadas y obtuve mayores conocimientos de la cocina, que pienso aplicar en mi hogar", mencionó y añadió que de igual manera el saber que pudo volver a la TV la entusiasmó, ya que en fechas recientes se ha enfocado a las plataformas y a subir contenido a las redes.

"No paro de trabajar, gracias a Dios. En los últimos años, hice proyectos en Netflix, Prime o Vix; sin embargo, la televisión abierta tenía bastante de no hacer. Les cuento que tengo nuevos amigos. Con los chavos me la pasé padrísimo porque son muy frescos, no son egoístas.

"En cada proyecto se hace una familia y les platico que sigo en contacto con los compañeros y de hecho viene algo nuevo que por ahora no les puedo detallar, pero seguro les encantará", aseguró.

Anabel Ferreira fue quien cocinó con un mayor número de ingredientes el domingo anterior, y sorprendió por el poco control de los mismos. Ante dicha situación, fue la peor calificada en la degustación, por ende, se convirtió en la onceava eliminada de la contienda, algo de lo que también charló con El Siglo. "Bueno, pues el reto de 23 ingredientes es complicado hasta para un chef; sin embargo, el que me hayan eliminado no fue fatal, sabía que en cualquier momento terminaría mi participación. Estoy contenta, tengo una vida productiva e intereses, leo, hago deporte, me cuido y me quiero. Me encuentro a gusto. Todo esto fue una experiencia profesional más, aunque sí diferente".

Por otro lado, Anabel aceptó que la comedia ha sido su cómplice durante un largo tiempo de su vida, pero no se ha encasillado, pues como buena actriz, puede ser parte de cualquier género.

"Pronto se estrenará una película muy dramática este año en donde participo; primero se irá al Festival de Venecia. Claro que le tengo un enorme cariño a mi programa de ¡Anabel! (1988 a 1996), pero he realizado de todo, incluso estoy alistando teatro.

"No puedes vivir pensando en lo que hacías hace 30 años, es parte de tu currículum, eso claro que así es, pero en mi caso cuento con muchos trabajos como la película, Tercera llamada, en donde se hizo una labor gloriosa", contó.

En ese sentido, Ferreira lamentó que en ocasiones a un actor se le encasille en alguna labor específica o personaje, pese a que en múltiples casos han abarcado varias facetas artísticas.

"Cada día es importante, cada día se hace algo nuevo. A todos los actores nos gusta manifestarnos en diversos géneros porque luego en México existe la tendencia de ponerle una estafeta a un actor que ha destacado en un proyecto , como en mi caso ¡Anabel!, entonces se cree que uno solo es comediante y no, es más, el comediante es el actor más preparado para interpretar cualquier género".

La entrevistada aplaudió que hoy en día las exclusividades prácticamente murieron y además hay un ramillete de opciones de entretenimiento destinadas al público.

"Eso es maravilloso porque se establece una competencia más sana. El actor debe competir toda su vida con la actuación que hizo ayer para buscar que la de hoy sea mejor. No se trata de competir con nadie más, eso es un invento que la única raíz que tiene es el desconocimiento. La vida de un actor no depende de una o dos televisoras, es amplia".

Anabel terminó la entrevista, ya que se encontraba realizando una gira de medios en TV Azteca, no sin antes expresar que siempre que viene a La Laguna come muy rico.

"Hace un buen rato que no voy. Los laguneros son bien buena onda. Espero volver muy pronto para saludarlos".

