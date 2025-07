No me voy a ir al DIF Municipal: Homero Martínez

El alcalde Homero Martínez Cabrera, aseguró que al término de su administración, misma que concluye el último día de agosto de este año, no se irá como presidente del DIF Municipal. Lo anterior al ser cuestionado por medios de comunicación locales.

Históricamente, cuando un presidente municipal asume el cargo, es su esposa quien preside el DIF Municipal como un cargo honorario, razón por la que el pasado jueves, algunos medios de comunicación preguntaron al edil si asumiría dicho cargo.

“Termino mi gestión. Son 6 años al frente del gobierno, se dice fácil, pero ha habido muchas problemáticas que atender. Hay que tomar un descanso. No, no me toca el DIF, ya la presidenta electa habrá de nombrar a alguien en la dirección”, dijo el alcalde, quien en tono de broma señaló que se tomará un descanso para atender a los niños al término de su gobierno.

“Me dedicaré a cuidar a los hijos, a echarles el lonche. Ya Dios dirá más adelante… Con el apoyo del Gobernador”, acotó.

El alcalde recordó que solo restan unas semanas para su tercer y último informe de gobierno (informe de resultados), correspondiente al periodo entre septiembre del 2024 y agosto del 2025.

“Le he pedido al secretario técnico que pueda coordinar los esfuerzos de cada una de las direcciones involucradas, para que podamos hacer la presentación del tercer informe de gobierno como lo marca la ley orgánica”, aseguró.

Destacó algunas de las acciones de su gobierno: “Siempre hemos hecho un gran esfuerzo en materia de agua potable, para que estos tres años no haya alguna manifestación por desabasto de agua. Hoy en día es una realidad. Nosotros en el municipio no tenemos mayores problemas ni en el medio rural ni en el medio urbano, que era uno de los grandes retos cuando yo llegué en el 2019, porque la primera vez como alcalde mi mayor problema era el desabasto de agua potable”.

Reconoció que actualmente sigue el problema de las aguas negras por distintos factores, y que lo siguen atendiendo, pues con las lluvias ha habido drenajes tapados.

¿CÓMO DEJA LAS DEUDAS?

Señaló que en créditos a largo plazo, solo se tiene uno por 70 millones de pesos solicitado para obra pública.

“La deuda del Municipio como tal, ustedes vieron que sacamos un crédito de 70 millones de pesos. Es el único crédito que hemos solicitado y fue para obra pública, es el único tema que trascendería en mi administración, sin embargo, pues los indicadores de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nosotros estamos en semáforo verde. Tenemos una deuda manejable y es uno de los municipios que paga muchas cosas en efectivo, al contado”.

Destacó que resolvió el problema histórico del Sapal: “El Sistema de Agua, por ejemplo, cuando yo llegué había una demanda de 450 millones de pesos con TICSA y fue un litigio que nos dimos a la tarea de atenderlo y en tres años lo resolvimos. Hoy en día, esa deuda no existe como tal y se va a ver reflejada en el estado financiero y en el informe”.

Recordó que se avanzó en el tema del laudo laboral de los extrabajadores municipales que demandaron en el 2007 al Ayuntamiento por despido injustificado.

“En el tema de los laudos, avanzamos. Gradualmente se ha estado atendiendo y pagando. No he dejado que crezca esa deuda con el abono mensual que les damos y ahora, de 102 que iniciaron, hoy nos quedan pendientes 34 personas y la siguiente administración fácilmente puede estar atendiendo esto, y es algo que nadie le había entrado y todos habían pateado el balón y a mí me tocó atenderlo”, señaló.

El alcalde dijo que también blindó su administración actual para no tener este tipo de demandas laborales de directores, como en el pasado, siendo además puestos de confianza.