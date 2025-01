'No me destruya la vida': Así suplicó 'Fofo' Márquez a juez

El creador de contenido, Rodolfo, mejo conocido en redes sociales como 'Fofo Márquez', ha liderado tendencias los últimos días luego de que se le dictará sentencia por tentativa de feminicidio debido a una agresión que cometió contra Edith en el estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan, Estado de México a inicios del año pasado.

Dicha agresión quedó grabada en un video que no tardó en viralizarse en redes sociales, lo que llevó a que 'Fofo' fuera detenido e iniciara un proceso legal que culminó por fin en enero de este año.

El caso culminó en el 24 de enero de 2025, cuando un juez declaró a Márquez culpable del delito de intento de feminicidio.

En la audiencia del 22 de enero, Fofo Márquez narró los hechos ocurridos el 22 de febrero de 2024 , cuando agredió brutalmente a Edith en Ciudad Brisa, Naucalpan. Durante su declaración, sostuvo que la víctima lo había insultado antes de la agresión, la cual reconoció como un acto totalmente erróneo.

Ante el juez que llevó el caso y en un último intento por salvarse, 'Fofo' buscó a través de la compasión del juez, suplicándole que 'no le destruyera la vida'.