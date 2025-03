No hemos logrado conquistar todos los derechos: Patricia Mercado

La diputada federal y excandidata presidencial de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, destacó que desde MC se impulsan diversas iniciativas legislativas para cerrar brechas de desigualdad, entre ellas la distribución equitativa del trabajo de cuidados, la reducción de la brecha salarial y el acceso a servicios de aborto seguro.

También mencionó la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda para las mujeres, un sector que históricamente ha enfrentado dificultades para acceder a este derecho.

“La riqueza no es solo dinero, también es tiempo, y está injustamente distribuido entre empleadores y trabajadores, entre mujeres y hombres. Por eso, es fundamental impulsar una agenda de reducción de la jornada laboral”, señaló.

Recordó la importancia de reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes en materia de igualdad de género. Subrayó que, si bien las mujeres han conquistado derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la participación política, aún enfrentan una carga desproporcionada en las responsabilidades del cuidado.

“Debemos detenernos a ver cuál es la agenda pendiente. No hemos logrado conquistar todos los derechos. Seguimos muy ancladas en la responsabilidad del cuidado de los vulnerables: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores dependientes. Si no resolvemos que ese trabajo se distribuya entre el Estado, el sector privado, la comunidad, hombres y mujeres, el peso sigue recayendo sobre nosotras. Esto nos limita y no nos permite una total liberación de nuestra energía, de nuestras decisiones”, explicó Mercado.