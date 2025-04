No hay focos rojos en riñas: director de la Policía Municipal

El comisario César Perales Esparza, director de Seguridad Pública Municipal, dijo que las riñas sólo se evitan con presencia policial y con el aviso oportuno de la ciudadanía.

"Que la gente tenga bien a dar el aviso oportunamente, porque en los casos, por ejemplo, en el caso de que reportan menores en riña, lo reportan pero los muchachos se van, no duran más de 2 minutos peleándose y ni siquiera es una pelea, se arrojan piedras de una esquina a otra, no hay un foco rojo, creo yo, hay videovigilancia, hay acciones de seguridad, hay detenidos sobre todo, ahí lo peligroso es no acudir o que no reporte la ciudadanía, eso es lo que yo vería como un foco rojo", explicó.

Señaló que el comportamiento del joven y de algunos adultos, influidos por el alcohol, puede detonar en esa situación, sin embargo, reiteró que siempre han sido detenidos y puestos ante la autoridad competente.