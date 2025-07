¡NO FUE SU SANTO!

- Los Guerreros golearon anoche 3-0 a los Pumas de la UNAM en el Estadio Corona, en el arranque del Apertura 2025 de la Liga MX, en un inicio de torneo promisorio para los laguneros.

Y es que la presión alta le funcionó al Míster Francisco Rodríguez, ya que propició dos errores defensivos de los universitarios, que terminaron en el fondo de las redes. El próximo miércoles por la noche en el mismo TSM, en partido adelantado de la segunda fecha, recibirán al campeón Toluca, que venció 3-1 a los Rayos del Necaxa, en su presentación como monarca del futbol mexicano.

Luego de más de 15 años en el inmueble, que lucirá nuevas luminarias en las próximas semanas, Santos Laguna utilizó la banca del sector norte, en un hecho inédito que dejó sorprendidos a propios y extraños.

"No creo que la victoria sea por el tema del banquillo, el club me da la libertad de hacer cosas, se cambió y así está", dijo el estratega albiverde, quien dejó en claro, que no lo hizo como algún tipo de cábala, como se le cuestionó tras el cotejo.

ACCIONES

Los locales buscaron tener la posesión de la pelota en los primeros minutos. Carlos Acevedo tuvo que emplearse a fondo al minuto 8, luego de un cabezazo del panameño Carrasquilla, en centro a segundo poste que superó al capitán santista Abella.

La intensidad de los universitarios por querer recuperar el balón, ocasionó que generaran entradas fuertes, por lo que al minuto 10, fue amonestado Pablo Monroy por una dura entrada, así como del peruano Piero Quispe al 19'.

Pero la repuesta santista llegó al minuto 12, en un testarazo del refuerzo Haret Ortega, que pudo estrenarse como con la verdiblanca, pero la de gajos se fue por un costado. La presión alta fue la constante santista, por lo que hizo efectos inmediatos.

Corría el 14', cuando en plena salida capitalina, Aldo López delante de media cancha barrió a Santiago Trigos, para incorporarse de inmediato, observar al juvenil arquero Rodrigo Parra adelantado, para impactar la pelota con la zurda y de manera precisa, mandarla al fondo de las redes, ante la algarabía de los seguidores santistas.

La misma tónica, casi le rinde frutos a los de la Comarca, pero en esta ocasión con Javier Güemez, quien al 18' intentó emular a Aldo, pero su disparo se fue desviado.

El segundo de los Guerreros pudo llegar al 24', cuando Beto Ocejo se internó por sector derecho y casi sin ángulo para jalar del gatillo, recortó a su defensor, sacando zurdazo que rechazó Parra en una gran reacción.

Al 43', Guillermo Martínez marcó el gol del empate en una segunda oportunidad, cuando Acevedo rechazó en primera instancia, pero el gol pero anulado por fuera de lugar. El "Memote" fue pillado en varias ocasiones adelantado, durante el desarrollo del cotejo.

En el complemento, los de la Comarca siguieron presionando en todos los sectores. Al 53', el balón fue retrasado al juvenil cancerbero Parra, mientras que Ramiro Sordo fue apretarlo con un rápido sprint. El guardavallas de 17 años, campeón hace dos meses con la Sub-17 en la misma cancha, se dejó llegar por el argentino, quien lo despojó del balón, para en la misma jugada anotar. Grave error para el canterano auriazul.

Comenzaron las modificaciones de ambos equipos. El auxiliar visitante, Luis Ernesto Pérez, quien estuvo en lugar del suspendido Efraín Juárez, fue expulsado, luego de reclamar de manera airada al cuerpo arbitral.

Otro de los canteranos de los del Pedregal, Emiliano Villaseñor, estuvo a punto de acercar a su equipo al 71', cuando se lanzó de "palomita" luego de un servicio por derecha, pero la pelota pasó a un costado del arco local.

En un letal contragolpe, el colombiano Cristian Dajome puso cifras definitivas al 88', al arrancar con balón controlado desde su reducto, para quitarse la barrida en media cancha del juvenil Villaseñor, para luego definir suavemente pegado al poste, luego de realizar primeramente un amague ante el portero Parra.

REACCIONES

"Al final, me quedó con la victoria, era lo que todos queríamos. Presionar al rival y sufrir por algún momento, porqué se necesita también eso, le brindo el triunfo a los aficionados que se dieron cita", indicó el técnico Francisco Rodríguez.

Agregó el Míster, que el plan de juego fue fantástico, sobre todo el defensivo, ya que a los Pumas les gusta salir con el balón. "El esfuerzo hace que las piernas flaqueen, pero hay mucho respeto al rival".

Dijo que el objetivo siguiente es el próximo miércoles, al enfrentar a un equipo y entrenador top, que son los actuales campeones, pero los Guerreros tienen la ilusión de sacar el triunfo.

"No veo otra historia que los jugadores terminen así, realizando el último esfuerzo, los jugadores deben agotarse, pedir el cambio, los que entraron lo hicieron bien. Todo mundo desea jugar y participar, no entiendo otro futbol", acotó.

Confesó que prepararon el partido a conciencia, saber dónde y cuándo apretar. "Tuvimos una primera parte fantástica, Pumas apretó y tuvimos qué bajar la presión. Debemos tener mentalidad ganadora, independientemente del rival. Cada partido debe ser una ilusión, para permitirnos crecer".

PUMAS

Uno de los auxiliares de la UNAM, el español Alex Larrea habló ante los medios de comunicación: "Es un inicio no deseado, no creo que Santos nos haya pasado por encima, fueron acciones puntuales, tuvimos ocasiones para hacer gol. Orgulloso de los jugadores, muchos canteranos, jugadores de la casa".

Aceptó que cometieron errores puntuales que pueden pasar en un partido de futbol, pero tienen la cabeza arriba, por lo que está contento con el desempeño y quieren repetirlo pero durante los 90 minutos, para estar más cerca de ganar.

Acerca del juvenil arquero Rodrigo Parra, dijo: "Todo nuestro apoyo, fue campeón aquí con la Sub-17, es un gran portero y persona, nos dará mucho" y del juego comentó: "El resultado refleja otra cosa de lo que pasó en la cancha. Nos plantamos varias veces frente a su portería, pero no cayó el gol, contentos, pero no es el mejor resultado y esto es futbol".