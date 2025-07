No descartan juego de leyendas entre Tigres vs Rayados en Saltillo

Tras el éxito del encuentro futbolero de leyendas Chivas vs América, no se descarta un encuentro Tigres vs Rayados, además de buscar un encuentro con Santos Laguna, como parte de las actividades que se realizaran en Saltillo como subsede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, recordó que ya estamos a menos de un año de que se celebre el mundial de fútbol de la FIFA, por lo que hay varias fechas importantes que ya esperan para definir algunas acciones y actividades.

Añadió que entre ellas, será durante los primeros 15 días del mes de diciembre para poder saber cuáles serán las elecciones que estarán compitiendo en la Ciudad de Monterrey, donde se llevarán a cabo cuatro partidos al ser la sede oficial.

“Y estamos nosotros ya cerrando trato para hacer una subsede. Qué significa esto, que pudiéramos tener actividad con los equipos o bien, con los acompañantes de los equipos que toque jugar en Monterrey, esto lo sabremos en los primeros 15 días del mes de diciembre, una vez que se lleve a cabo el sorteo del mundial de la FIFA ya con todos los equipos clasificados debidamente que en esta ocasión va a ser 48 por por primera vez, se hace este incremento de 32 a 48”, advirtió.

Indicó que una vez que se tenga los nombres de las elecciones nacionales que estarán jugando en Monterrey estos cuatro partidos, se irán diseñando las actividades para involucrar a los niños, jóvenes y adultos.

Destacó que el clásico de leyendas entre América y Chivas, es una prueba de lo que va a seguir teniendo o trayendo a Saltillo.

“Está el ofrecimientos de otras leyendas de otros equipos como Cruz Azul, Tigres, Santos, o Pumas, que saben que la afición de Saltillo es muy buena para este tipo de actividades y están interesados en venir acá a a jugar un partido de leyendas con otros con otros equipos, pero los iremos programando encaminándonos hacia el mundial de fútbol que se estaría llevando a cabo a partir de junio y julio del 2026”, resaltó.

Reveló que específicamente un juego de leyendas Tigres vs Rayados a petición de la afición, se estará en pláticas con ambos equipos, lo cual podría ser el próximo año.

En el caso del Santos, dijo que hasta el momento no se ha tenido contacto directo con leyendas del equipo lagunero.

“Sabemos que hay muchos ex jugadores de Santos que siguen viviendo en Torreón, pero también tienen sus ocupaciones, por ejemplo un Osvaldo Sánchez, que es comentarista de fútbol a la “Chita” Daniel Dueña, que también sigue jugando ahí en Torreón, sin embargo traen otros compromisos. Vicente Matías Bozo que vino con las leyendas del América, que también está identificado con el Santos, pues tiene sus compromisos con el América”, comentó.

Agrego que los que están más disponibles y organizados, por el momento son los equipos de Tigres y Rayados, y en el caso del Santos, solo faltaría hacer el contacto y checar agendas para poder llevar a cabo una actividad con ellos.