No descartan el ingreso del crimen organizado al Poder Judicial

Luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña reconociera que en las listas de candidatos para las elecciones judiciales, algunos han defendido a narcotraficantes, el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, sostuvo que no hay un control sobre la gente que va a participar.

En ese sentido, el legislador panista mencionó que todo el argumento, toda la critica respecto a la Reforma Judicial Federal, estaba fundada precisamente a que el hecho de que la elección de juzgadores fuera por mayoría, es decir, por voto directo de la ciudadanía y no por como era antes a propuesta del Congreso de la Unión.

“Sabíamos que abriría la puerta o la posibilidad como estaba planteada, a que gente de todos lados, uno que no tuviera preparación, o dos, con vínculos de procedencia dudosa. La Reforma sabíamos y estábamos claros que abriría la puerta a gente no apta para el perfil, y sabíamos también que no cubría de fondo las necesidades que tenia el Poder Judicial, si, de reformarse para que la justicia mejorara en nuestro país, pero necesitaba una reforma de fondo en su funcionamiento y termino siendo una reforma “deforma””, señaló.

Preciso que al final del día lo que hicieron es politizar el Poder Judicial, abriendo la puerta a que pudieran ser candidatas o candidatos gente de todos lados, sin preparación y de dudosa procedencia.

“Hoy lo acepta Fernández Noroña, senador, pues porque hoy es visible, porque hoy hay un problema, no hay un control por sobre la gente que va a participar, los filtros fueron de mentiras, el proceso e selección estuvo viciado, y me refiero al proceso federal, en donde además de todo eso, la manera de votar va a hacer sumamente confusa, va a haber nombres, colores, números, seis boletas, vuelve muy poco amigable todo el tramite de votación para la ciudadanía en general”, indico.

Recalcó que estamos ante un proceso de simulación, el cual va a dejar muy endeble la estructura, porque van a poder llegar, gente que podría estar “jalando”, pero el día de mañana juzgadores encubriendo a criminales.

“Ya lo habíamos dicho, sabíamos que podía pasar, y hoy ellos mismos lo están aceptando porque su sistema, su reforma, no esta funcionando, si no esta funcionando y es un desorden desde el método de selección, imagínate el día de mañana el desorden que va a imperar al interior del Poder Judicial”, destacó.

Pese a que Morena aseguraba que no sucedería lo contrario, el legislador cuestionó que como lo iban a controlar, si ni siquiera se conoce a los candidatos.

“No sabemos de donde vienen, quisieron vender la idea de que iba a hacer una selección muy austera, pero sacrificar la posibilidad de todos los candidatos de darse a conocer, de que conocieran su carrera, su personalidad, procedencia, de que hacen en la vida cotidiana, de donde proviene, la gente no va a saber de donde son”, declaro.

Añadió que al final del día, también se espera una participación muy por debajo del ocho por ciento, además que esta será la elección más cara del país.

“Si prorrateas la cantidad de participantes por lo que costo instalar casillas, pagarle al funcionario, imprimir las boletas, esta va a hacer la elección más cara del país y la que menos resultados va a dar, siempre lo dijimos, el Poder Judicial si necesita una profunda reforma, pero no en la elección de los juzgadores porque politizaste, abriste la puerta para que llegara al Poder Judicial gente que no esta preparada, entonces lamentable, creo que les salió el tiro por la culata, hoy el gobierno de Morena es víctima de sus propias decisiones”, precisó.

Asimismo, no descartó que estemos viendo en los próximos meses, cuando entre en funciones el nuevo Poder Judicial con su nueva estructura, pase lo que pasó en Bolivia, falta de gobernabilidad, de certeza, de estado de derecho, y un método de elección de jueces que funciono a las dos primeras elecciones parcialmente y que hoy vive una crisis constitucional aquel país.

Mencionó que no han sido capaces ni de lanzar una nueva convocatoria, porque ya tocaba renovación de juzgadores para este año, y no han sido capaces porque no ha habido acuerdo.

Subrayo que, el objetivo de esa reforma era para que Morena y el gobierno federal tengan el control total sobre los juzgadores, lo cual es obvio porque le iban a abrir la puerta a gente incapaz y vinculada con el crimen organizado.

Explicó que desde el momento que abres la posibilidad a que el candidato a juzgador vaya y pida el voto, el juzgador ya no va a decidir con base a sus estudios, a su criterio jurídico, a su experiencia sobre algún tema, si no que se va a deber al grupo que lo llevaron a ganar ese puesto.