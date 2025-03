Alhe Romo: 'No dejen de luchar por lo que quieren'

La brecha de género en la industria musical ha sido evidente a lo largo de los años. Costó más de una década que una mujer fuera la más escuchada en Spotify; el título le pertenece a Taylor Swift, la primera artista femenina en la historia de la plataforma de streaming en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales.

Críticos en el tema coinciden en que existe una diferencia en lo que se ve en los medios de comunicación y redes sociales y los números que estas artistas representan realmente.

"Hay que hablar sobre esto, porque mucha gente no se da cuenta. Ellos ven a las mujeres en la portada de las revistas: 'Pero si están Beyoncé, Rihanna, Britney Spears… Hay muchas mujeres en la música'. Hay que revisar las estadísticas y darse cuenta de que esto no es cierto", compartió Neeta Ragoowansi, abogada y miembro de la ONG "Women in Music" para el reportaje de Laura Quiñones en Noticias ONU.

De acuerdo con DataMéxico, la fuerza laboral de cantantes en México durante el tercer trimestre de 2024 fue de más de 22.2 mil personas, distribuidas en 67.1 % hombres y, 32.9 % mujeres, basado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de edad.

De esas más de siete mil mujeres que día con día se suben a un escenario para vivir de su talento forma parte Alhe Romo, la vocalista de la agrupación lagunera Vilax.

"No dejen de luchar por lo que quieren", es lo que Alhe le diría a las niñas, mujeres y adolescentes que deseen dedicarse a la música. Romo ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón en el marco del Día Internacional de la Mujer, en la cual se sinceró sobre su experiencia representando a un grupo de regional mexicano.

"Ser la única mujer en la agrupación es algo que lo valoro mucho, me encanta ser la imagen del grupo, la que esté enfrente con la gente", dijo.

La vida de Alhe cambió a finales del 2017, cuando tomó la decisión de pasar de un grupo de música versátil a formar su propio proyecto junto a colegas y su hermano. Además del micrófono, añadió otro elemento a su persona que pronto se volvería indispensable para interpretar norteño-tejano: un sombrero.

Iniciar en Vilax simbolizó para ella la oportunidad de interpretar melodías con las que creció; sin embargo, la respuesta del público no fue la esperada.

"La verdad, yo la pasé bien mal al principio, porque era como ver a una mujer en el escenario con chavos de otras agrupaciones que se habían deshecho por venir a cantar con una mujer", expresó. Este pensamiento generó en ella culpa. "La están padeciendo por mí, porque estoy yo enfrente", creía.

Este rechazo inicial los hizo pensar en separarse, pero por su pasión por la música le hizo frente a las críticas y decidieron lanzar covers de reconocidas canciones adaptadas a su género. Esta decisión atrajo a más oyentes. "La comunidad LGBT nos apoyó increíble", afirmó.

Hablar de estos obstáculos es hablar del ayer; hoy el panorama es diferente.

"Ahorita ya es muy diferente, nos hemos ganado el respeto de la gente, el cariño", aceptó sonriente.

Romo reconoció que Vilax es una agrupación joven; no obstante, su talento ha sobrepasado los pocos años que llevan, ya que además del aprecio de sus fans, el cual es fundamental, han sido reconocidos también de diversas maneras, como sus tres nominaciones al Latin Grammy.

SE ENFRENTA A ESTEREOTIPOS

"¿Qué hace una mujer cantando las canciones de hombre?", es la pregunta más común que ha recibido Alhe, ya que ella cantaba temas de Intocable, Duelo y La Firma. Los asistentes a sus presentaciones cuestionaban su presencia sobre el escenario, su atuendo e interpretación: "Decían '¿qué hace ahí? Ahí no va ella, no le queda, esas canciones son para hombres'".

Aunado a ello, hacían señalamientos sobre su cuerpo y suposiciones de su forma de ser. Romo tomó fuerza y aceptó que esos comentarios no la representaban. "Tú sabes qué haces con la tierra que te echan, o floreces, o te entierran".

SUS REFERENTES

En muchos casos, las aspiraciones nacen de los factores sociales, de los cuales se derivan los modelos a seguir.

Las cantantes que son un ejemplo para Alhe son Yuridia, Alicia Villarreal, Selena, Rocío Dúrcal y Adele.

Además de su voz, la historia de vida de estas mujeres la inspiran: "A lo mejor la gente conoce solo el lado bonito, el lado de que están en el escenario triunfando. Lo que nos queda a nosotras como nuevas cantantes es honrar el nombre de cada una de ellas y decir 'ahí también voy yo y voy siguiendo su ejemplo'".

DESTACAN COAHUILENSES

"Es una mujer que ha hecho muchas cosas en la industria y sobre todo con este movimiento tan fuerte. Es una de las mujeres que ha apoyado un montón y se agradece mucho", fueron las palabras que Alhe le dedicó a la oriunda de Francisco I. Madero, Vivir Quintana, a quien no conoce, pero le admira el hecho de que "no se raja" y es que el año pasado Quintana, junto a Diana Rodríguez, Ana Rosa Santiago y Julieta Venegas formaron parte de la prestigiosa lista de Mujeres Líderes del Entretenimiento 2024 de la Academia Latina de la Grabación por su "impacto profundo tanto en el ámbito musical como en la lucha por la igualdad de oportunidades".

La Canción sin miedo de Vivir se ha convertido en un himno del movimiento feminista en México. "Ojalá algún día pueda conocerla y decirle toda esta admiración que siento por ella", expresó Romo.

BAÚL DEL RECUERDO

Asimismo, en la entrevista para Siglo TV, Alhe inauguró la sección de "El baúl del recuerdo", en la cual a través de fotografías hizo una remembranza de su vida y de las personas más importantes para ella, como su mamá, "la mejor del mundo" y la mujer que está detrás de todo en lo que ella se ha convertido.