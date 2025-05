¡No dan solución! Otra vez realizan bloqueo en Torreón por disputa de terrenos del Cetis No. 83 y Cecati No. 85

Este lunes se generó un caos vial a causa de un bloqueo que se realizó sobre la antigua carretera a San Pedro y el bulevar Joaquín Serrano, en el sector de Los Viñedos de Torreón.

La protesta es debido a que el Gobierno federal a través de la SEP, no ha resuelto el conflicto legal de los terrenos que mantienen tomados desde hace más de dos años y medio ejidatarios de San Agustín y donde anteriormente se impartían clases a estudiantes del Cetis No. 83 y el Cecati No. 85 de Torreón.

Maritza Gallardo Nevárez, secretaria general de la delegación D-II-16 del Cecati No. 85 declaró que desde que inició esta disputa, más de 300 alumnos están tomando clases en unidades móviles que les facilitó el Municipio por lo que es muy complicado el proceso de formación.

Por su parte, José Mercado, secretario general de la delegación D-II-47 en el Cetis No. 83 dijo que desde el jueves pasado se mantienen en asamblea permanente y que continúan con un boteo para recaudar fondos y acudir a la Ciudad de México, además de que esperan el apoyo por parte del líder de la Sección 35 del SNTE, Arturo Díaz González.

Mencionó que la posición de los ejidatarios es que ellos no liberarán las instalaciones hasta que no haya una orden de desalojo por parte de alguna autoridad. Será a las 12 del día de este lunes que decidan si mañana se reúnan con Diaz González y que se determine si mañana se reanudan las clases en las antiguas instalaciones de la Preparatoria Federal por Cooperación (Prefema) donde actualmente toman clases estudiantes del Cecati No. 83.

El bloqueo inició minutos después de las 8 de la mañana y acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal Coahuila para resguardar el orden y dirigir el tráfico vehicular. Hubo molestia por parte de conductores que se trasladaban a sus centros de trabajo e instituciones educativas, aunado a que hubo peatones que optaron por descender del transporte público y caminar algunas cuadras para llegar a sus lugares de destino.

“Le duela a quien le duela, queremos nuestra escuela”, “Tengo derecho a recibir educación de calidad” y “Esta escuela es de los alumnos del Cetis 83. No está en venta”, fueron algunas de las consignas que lanzaron los manifestantes. Llevaron lonas grandes y matracas. La vialidad se liberó en punto de las 9 de la mañana.

Disputa por terrenos

Como se recordará, el edificio que ocupaba desde el año de 1982 el Cetis No. 83, está ubicado en la antigua carretera Torreón-San Pedro, frente a la zona industrial; fue tomado por los ejidatarios desde el 17 de octubre de 2022, reclamando el pago de los predios y perjudicando en ese entonces a cerca de mil 650 alumnos distribuidos en dos turnos y cerca de 106 trabajadores.

Por esta problemática, y de manera temporal, los alumnos toman clases en las antiguas instalaciones de la Prefema en la colonia Villa Jacarandas, sin embargo, alegan que el espacio no es apropiado para el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que hay muchas carencias.

Por lo pronto, el grupo de ejidatarios de San Agustín se encuentran en el interior del edificio que por más de cuatro décadas albergó al Cetis No. 83 ubicado frente a la zona industrial. Inclusive, tienen una lona en el acceso principal donde señalan que los terrenos, propiedad del ejido San Agustín están en venta. A un costado, hay otra lona en la que exigen a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo la recuperación de sus tierras. “Basta de despojos de más de 30 años”, indican.