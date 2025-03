No creerás como luce actualmente Sophie de The Walking Dead

Los días de la granja de Hershel, la prisión, Woodbury y la lucha contra el Gobernador quedaron en el pasado. También la constante batalla por la supervivencia de Rick Grimes (Andrew Lincoln) y su grupo. Cuando la serie llegó a su fin en noviembre, con varios spin-offs en marcha, apenas quedaban dos miembros del elenco original.

A lo largo de sus once temporadas, decenas de personajes pasaron por The Walking Dead, y no es de extrañar que algunos hayan quedado en el olvido.

Entre los más jóvenes, el cambio ha sido tan drástico que cuesta reconocerlos. Un claro ejemplo es Madison Lintz, quien interpretó a Sophia Peletier en las dos primeras temporadas. Su trágico destino marcó a los espectadores, pero con el tiempo su personaje pasó a un segundo plano en la memoria colectiva.

El impactante final de Sophia en The Walking Dead

Sophia, hija de Carol (Melissa McBride) y su abusivo esposo Ed, tuvo pocas apariciones en pantalla. Sin embargo, su desaparición en la segunda temporada fue el eje de la historia durante trece episodios. La búsqueda desesperada del grupo en la granja de Hershel fue un punto de tensión clave, aunque algunos la consideraron una de las etapas más lentas de la serie.

Finalmente, en un momento que quedó grabado en la historia de The Walking Dead, Sophia apareció como zombi, saliendo del granero donde había permanecido todo el tiempo. Su trágico final dejó a Carol destrozada, y la escena culminó con Daryl (Norman Reedus) disparándole para evitar su sufrimiento.

Madison Lintz hoy: de The Walking Dead a Bosch

Cuando The Walking Dead se estrenó en 2010, Madison Lintz tenía 11 años. Ahora, con 23, su aspecto es completamente diferente.

Tras su paso por la serie de AMC, continuó su carrera en la actuación. En 2012 tuvo apariciones en varias producciones, pero su papel más importante ha sido el de Maddie Bosch en la serie Bosch, de Amazon Prime Video. Interpretó a la hija del protagonista desde 2015 hasta 2021 y retomó su personaje en el spin-off Bosch: Legacy.

Aunque su tiempo en The Walking Dead fue breve, el impacto de su personaje sigue siendo recordado por los fans más fieles de la serie.