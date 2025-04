Niños y niñas hacen peticiones en su día, se les brindó espacio de esparcimiento

Estudiantes laguneros consideraron que es importante que no se tire la basura en la calle para evitar el deterioro del medio ambiente, además de que es necesario que haya más policías y cámaras de videovigilancia para que se sientan seguros al salir a jugar, que haya paz, que los gobernantes pavimenten las carreteras, que no haya maltrato infantil ni animal y que las personas malas no se roben a los niños y niñas.

Como parte de la celebración del Día del Niño, ayer dos escuelas primarias de la región se concentraron en el Bosque Venustiano Carranza de Torreón, para brindar un espacio de esparcimiento a los pequeños alumnos que no paraban de reír y de correr.

Hubo refrigerio, se subieron al trenecito, a los juegos infantiles mecánicos, disfrutaron de las resbaladillas y de los columpios y se pasearon una y otra vez por el famoso tobogán.

Miguel Ángel tiene diez años y dice que él ya tiene todos los juguetes que quiere y que lo único que pediría es que "limpien más las calles y que la gente no tire la basura en las calles".

Su amiga Arisbeth, ya no quiere "que la gente mate a los animales y que no haya gente maldosa que nos haga daño y que se robe a los niños, yo quiero ser doctora cuando sea grande para ayudar a la gente".

Iralí, de nueve años desea que "todos los niños que viven en la calle ya tengan casa" mientras que su compañero Joshua pide que "nos dejen salir a jugar y que haya protección de los papás, que nos pongan atención y que los policías nos cuiden en la calle".

Los tres menores, están inscritos en la primaria Gral. Álvaro Obregón de la colonia Compresora.

Desde la localidad de San Rafael de Arriba de San Pedro de las Colonias, llegó al bosque otro grupo de alumnos de la primaria Presidente Francisco I. Madero.

Este miércoles 30 de abril, Nahomí cumple 11 años de edad y una de sus peticiones es que en su municipio haya mejores carreteras "porque están bien feas y tienen muchos pozos", mientras que Naima de 12 años desea que "haya más vigilancia en las calles y en las casas por si hay un peligro que la Policía pueda saber".

Finalmente, Ilse Romina consideró que es importante que las autoridades pongan "más cámaras de seguridad para que nos cuiden y que todos los niños sean cuidados por sus papás".

De acuerdo al calendario escolar 2024-2025, hoy se celebrará el Día del Niño en los planteles educativos de nivel básico y mañana jueves primero de mayo no habrá clases por la conmemoración del Día del Trabajo.

En Coahuila, hasta ahora no hay indicaciones oficiales de la Secretaría de Educación del Estado (SEED), de otorgar el viernes dos de mayo en las escuelas de educación básica, tal y como lo hizo el Gobierno de Durango.