Niños y jóvenes aprenden a cuidar el agua en cursos de verano de Gómez Palacio

DIANA GONZÁLEZ

Más de 600 niñas, niños y jóvenes participaron en actividades organizadas por el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio, con el objetivo de fomentar, desde temprana edad, una cultura de uso responsable del vital líquido.

Francisco Escalera Tostado, director de Sideapa, informó que la Coordinación de Cultura del Agua llevó dinámicas educativas sobre el cuidado y uso racional del agua a sedes como centros culturales, clubes, museos, colegios y universidades, logrando una participación activa y entusiasta de los asistentes.

Entre las instituciones que se sumaron destacan la Casa de la Cultura, Club Campestre, Colegio San Gabriel, Museo Interactivo del Acertijo, el programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, Facultad de Lenguas de la UJED, Colegio Rosaura Zapata y Sonrisas de Verano, entre otras.

Escalera Tostado señaló que el equipo de Sideapa ofreció charlas, actividades recreativas y material educativo adaptado a diferentes edades, con el propósito de sensibilizar sobre la importancia del ahorro del agua, la protección del medio ambiente y el papel que cada persona desempeña en su preservación.


               
               


               

               
               

               
               
               
