Niños laguneros disfrutan curso de verano del SNTE Sección 38 en Torreón

Decenas de niños y niñas de la Comarca Lagunera han aprovechado sus vacaciones escolares para aprender diversas disciplinas deportivas y recreativas, en el Curso de Verano organizado por la Sección 38 del SNTE en esta ciudad, cuyas actividades culminarán este viernes 8 de agosto, en el Centro Recreativo Ruiz Higueras, ubicado al sur de esta ciudad.

Divididos en seis categorías, de acuerdo a sus edades, los pequeños han pasado las anteriores semanas en el recreativo del bulevar Francisco Sarabia, aprendiendo disciplinas deportivas como yoga, futbol, voleibol, basquetbol y el sello de la casa, la natación, además de actividades recreativas, sociales y de utilidad para la vida misma, como cocina, manualidades, teatro, música y esparcimiento. Los pequeños participantes de este curso de verano han sido acompañados por experimentados instructores, quienes han compartido sus conocimientos, además de cuidar de la integridad de los infantes.

Este jueves 7 de agosto se tiene programada una función de cine para disfrute de los pequeños, según informó la profesora Gabriela Esperanza de León Favela, directora técnica y administradora del Curso de Verano 2025 en el Centro Recreativo Ruiz Higueras, cuyo titular es el profesor Rafael Escareño Martínez, con Gabriela de León como secretaria, Jesús Escobedo es el tesorero y Juan Pablo López Medina es el vocal. Todos dependen del Instituto del Seguro Responsable, el profesor Eduardo Botello Campos, mientras que la Encargada de Centros Recreativos en el Estado, es la profesora Ana Gabriela Gómez Gómez, y la titular de la Sección 38, la maestra Isela Licerio Luévanos.

Comenzaron las actividades del curso desde el pasado lunes 21 de julio y a lo largo de tres semanas se han mantenido en acción constante; este jueves 7 comenzarán con deportes desde las 8:30 horas y a las 11:30 horas disfrutarán de una función de cine, mientras que el viernes 8 de agosto está programada la clausura del curso a partir de las 11:30 horas, con la presencia de autoridades y de los propios padres y madres de familia.