Niños gozan de su día por adelantado con el ritmo de Picus

A poco tiempo de que los niños celebren su día, ayer vivieron una gran fiesta.

Este domingo, el grupo Picus se presentó en el Coliseo Centenario como parte de su gira nacional e internacional, Dreams.

Luigi, Anthony y Dominick ofrecieron un espectáculo plagado de sus éxitos, a través de una colorida producción. Los hermanos llegaron desde el sábado, ya que postearon un video en sus redes sociales en las letras de la ciudad que se ubican en la Plaza Mayor.

Además, algunos de sus fans que los ubicaron en calles de Torreón lograron tomarse la foto con ellos.

Cientos de niños y adolescentes, acompañados de sus padres, tíos o hermanos, arribaron con bastante tiempo de anticipo, con todo y los fuertes vientos y la lluvia que cayó en la región.

Playeras, gorras y otros accesorios de los Picus se encontraban a la venta, siendo muy solicitados por los fanáticos.

Al dar las 19:20 horas, los artistas entraron al escenario con toda la energía que les caracteriza. Súper ultra mega, fue la primera canción que interpretaron ante su público de La Laguna.

TQ, Volver a verte, Tan bonita y Aunque digan fueron las siguientes melodías que sonaron en el recinto de los chicos.

"¿Quién tiene ganas de bailar hoy?", cuestionó Luigi a la audiencia, la cual contestó con un rotundo, "sí" y así sus hermanos y él entregaron Baila conmigo.

Enredao fue una de las canciones que complementaron el espectáculo que sirvió de preámbulo por los festejos del Día del Niño.