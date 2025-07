México niega despliegue de 'narcodrones' en frontera con Estados Unidos

El Gobierno de México descartó que grupos criminales desplieguen drones en la frontera con Estados Unidos, como denunciaron funcionarios del Departamento de Seguridad Interna (DHS) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió ayer que las organizaciones delictivas han recurrido a ese tipo de artefactos, pero advirtió que sólo se tiene registrado un caso y que no se habría internado en territorio estadounidense.

"En algún momento hubo algún dron que no pasó, digamos, la frontera, y se está en colaboración permanente, no hay información de nuevos drones que estén en este momento en la frontera, recuerden que está la 'Operación Frontera' con 10 mil elementos de la Guardia Nacional", señaló.

El pasado martes, la administración de Donald Trump consideró que es inevitable que los ataques con drones que los cárteles han empleado en diversas zonas de México, sean intentados también dentro de Estados Unidos.

Ante el Comité Judicial del Senado estadounidense, Steven Willoughby, jefe del programa antidrones de la Oficina de Estrategia, Política y Planes del DHS, dijo que el número de drones detectados en la frontera superó los 27 mil, tan sólo en la segunda mitad de 2024.

También refirió que, en marzo, el Comando Norte de Estados Unidos calculó que el total de sobrevuelos no autorizados de drones en la frontera era de mil al mes.

La presidenta aseguró ayer que el país vecino no tiene nada de que preocuparse, e insistió en que se mantiene una estrecha cooperación bilateral, en materia de seguridad.

"Hay mucha colaboración entre CBP, la Agencia de Aduanas y Migración de Estados Unidos, y la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional en la frontera, incluso coordinación de los comandantes de Estados Unidos y de México", dijo.

"No hay nada, digamos, en particular de que alertarse en este momento. No tendría pues que haber una preocupación adicional, porque lo que hay es ocupación, no preocupación".

SON COMERCIALES

El Secretario de Marina, Raymundo Morales, reconoció el uso de drones por parte de las organizaciones criminales, y aunque admitió que han sido usados para concretar agresiones, sostuvo que se trata de artefactos comerciales.

"Los drones que utiliza la delincuencia son comerciales, que compran en áreas de recreación y que se han usado en algunas áreas para sus usos criminales, pero no se ha detectado que ese tipo de drones estén en la frontera", afirmó.

"Hubo, como dijo la señora Presidenta, alguna información de alguno que lo vieron del lado mexicano, no ha cruzado del otro lado, pero la colaboración que tenemos con el Gobierno de Estados Unidos es amplia, completa".