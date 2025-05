Padres denuncian suspensión de créditos para nuevo ingreso en la UA de C; rector lo niega

Padres de familia de aspirantes a la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) manifestaron su inconformidad tras darse a conocer que la institución no está otorgando créditos para cubrir los costos de inscripción a alumnos de nuevo ingreso.

Esta medida, afirman, afecta económicamente a numerosas familias que contaban con ese apoyo para acceder a la educación superior, sobre todo a los que tienen dos o más hijos que ingresarán a la institución.

A pesar de que el Rector de la Máxima Casa de Estudios, Octavio Pimentel, negó la suspensión de este beneficio, una verificación realizada por El Siglo de Torreón en el Departamento de Admisiones de la universidad confirmó que actualmente los créditos no están disponibles para estudiantes de nuevo ingreso.

“Que no les echen mentiras, hay gente que trata de dañar a la institución y ningún tornillo les embona; nomas andan buscando cómo dañar y no se les va a hacer, no es cierto, es falso; tenemos más de 600 créditos en este momento”.