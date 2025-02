Niega CNOP intimidaciones a comerciantes y apertura de nuevos tianguis sin autorización

Jorge Raúl Rodríguez Villa, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Torreón rechazó las acusaciones que hicieron comerciantes de la ciudad en el sentido de que hay presuntas intimidaciones y que esta agrupación ha estado abriendo tianguis sin autorización del Cabildo.

“Los señalamientos vienen a darse por el tema de que la organización CNOP viene a mover intereses personales y pues no les está conviniendo a algunos, de ahí para allá empieza el tipo de comentarios. Nosotros somos un tema social que no andamos buscando el cobro o pedirles dinero a los comerciantes por buscar que se regulen, esa no es la función y no es la esencia de la CNOP”, indicó.

Comentó que la Confederación está buscando la regulación de los comerciantes y que en el tema de los tianguis, ellos cuentan con los oficios que en su momento se entregaron al Municipio donde les autorizaron la operación de alrededor de 14 establecimientos.

VER TAMBIÉN Comerciantes y tianguistas se manifiestan contra Ayuntamiento de Torreón

Denuncian injerencia 'política' de la CNOP

El dirigente consideró positivo el reordenamiento de comerciantes y tianguistas que anunció el Ayuntamiento y dijo que “nosotros no podemos llegar al Municipio a provocar el desorden, ¿por qué?, porque queremos trabajar, somos padres de familia, tenemos nuestras familias y de ahí dependemos y eso también genera una economía tanto para nosotros como para el Municipio. Y el tema de las amenazas no sé de dónde lo sacan, es parte de eso y pues si hay alguna intimidación pues que se vayan a la dependencia, a la Fiscalía a poner su denuncia, con sus pruebas de que nosotros estamos amedrentando”. Sostuvo que la CNOP busca sumar y organizar.

Esta mañana, Rodríguez Villa ofreció una rueda de prensa para anunciar que en punto de las 16:00 horas de este jueves 27 de febrero, iniciará el proceso de credencialización en las oficinas de la CNOP, ubicadas en el edificio del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Finalmente, mencionó que hay poco más de cuatro mil personas agremiadas a la Confederación.