NICK, ¡AL RESCATE!

ick Torres acrecentó su status de ídolo con los Algodoneros del Unión Laguna, al anotar la carrera del empate que llevó el juego a extra innings, y en la entrada número 11 detonó cuadrangular con el que los Guindas dejaron tendidos en el terreno a los Toros de Tijuana al vencerlos por pizarra de 4 carreras a 3, en un juego inolvidable, celebrado en el Estadio de la Revolución.

Los Guindas tomaron ventaja de 2 juegos a 1 en la serie de primer playoff ante los Astados, que le habían dado la voltereta a la pizarra en la novena entrada luego de una terrible decisión del ampáyer de home, Ulises Domínguez, cuando Yoan López había recetado un ponche para el out 27, pero el juez decretó foul, lo que dejó con vida al bateador Jack Mayfield para dar forma a una voltereta frustrante para los aficionados que llenaron el nonagenario escenario de la avenida Juárez.

Sin embargo, el californiano Torres disparó un triple en el fondo del episodio, para luego, con dos outs, anotar tras infield hit de Jonathan Schoop.e

CLÁSICO INSTANTÁNEO

En un excelente duelo de pitcheo, se trenzaron los abridores de ambos equipos, el derecho Travis Lakins por el equipo lagunero y el tejano Teddy Stankiewicz por Toros, ambos sacando lo mejor de sus repertorios, para mantener sin movimiento la pizarra durante el primer tercio del juego.

Lakins trabajó con su recta bien colocada en las esquinas de la zona de strike, además de su slider que puso en demasiados predicamentos a los rivales, arsenal que le permitió a Lakins colgar un total de seis ceros en la pizarra, para poner a su equipo en posición de ganar.

No desentonó Stankiewicz, cuyo cambio de velocidad fue mortífero y aunque se metió en algunos problemas durante el primer tercio del juego, logró salir avante para mantener la igualada en la pizarra.

Fue en la cuarta entrada, cuando se inauguró la pizarra a favor de los de casa: Adrián Tovalín pegó doblete al jardín central y al siguiente turno, Julián Escobedo lo remolcó con triple al jardín central para la carrera de la quiniela.

La segunda rayita de Laguna la anotó Jonathan Villar en el quinto inning, cuando el dominicano pegó doblete al jardín central, avanzó a la antesala con rodado a la inicial y anotó con doblete al jardín izquierdo de Nick Torres. Tanto Travis Lakins que lanzó 6 entradas, como Teddy Stankiewicz que trabajó 4 innings y un tercio, los abridores del juego, se fueron sin decisión.

Tijuana se acercó en la pizarra en el séptimo rollo ante los envíos de Fernando Abad: luego de robarse la segunda base, Jack Mayfield anotó con sencillo al jardín central de Rangel Ravelo y la pizarra se movió 1-2.

DRAMA ABSOLUTO

En la novena entrada, con Yoan en la loma y dos outs en la pizarra, el cubano Ravelo empató el juego a dos carreras con sencillo al jardín central y al siguiente turno, Tomás Telis le dio ventaja a Tijuana con imparable al jardín izquierdo.

Pero Laguna volvió y emparejó los cartones en el fondo del mismo noveno inning, Nick Torres pegó triple al jardín derecho y con dos outs en la pizarra, fue remolcado por Jonathan Schoop con infield hit ante los envíos de Diego Castillo.

En el undécimo capítulo, el mismo Nicholas Cawley Torres sentenció el juego con cuadrangular por todo el jardín central, ante los lanzamientos de David Gutiérrez para dejar tendidos en el terreno a los Toros de Tijuana y darle el triunfo al Unión Laguna que tomó ventaja en esta serie de playoffs 2 juegos por 1. David Gutiérrez fue el pitcher derrotado y Taylor Williams se alzó con la victoria al retirar en blanco la onceava entrada.

PARA HOY

Esta noche continuará la serie, con el cuarto juego, a las 19:30 horas en el Estadio de la Revolución; el panameño . Jaime Barría será el abridor de los locales y Caleb Baragar subirá a la loma por los visitantes.