Deportes Selección Mexicana Santos Laguna FUTBOL Atlas Liga MX

NICK, ¡AL RESCATE!

Algodoneros deja tendidos a Toros en extra innings

El 'tablazo' del toletero estadounidense le dio a los Guindas la ventaja en los playoffs.

El 'tablazo' del toletero estadounidense le dio a los Guindas la ventaja en los playoffs.

Aarón Arguijo Gamiochipi El Siglo de Torreón

ick Torres acrecentó su status de ídolo con los Algodoneros del Unión Laguna, al anotar la carrera del empate que llevó el juego a extra innings, y en la entrada número 11 detonó cuadrangular con el que los Guindas dejaron tendidos en el terreno a los Toros de Tijuana al vencerlos por pizarra de 4 carreras a 3, en un juego inolvidable, celebrado en el Estadio de la Revolución.

Los Guindas tomaron ventaja de 2 juegos a 1 en la serie de primer playoff ante los Astados, que le habían dado la voltereta a la pizarra en la novena entrada luego de una terrible decisión del ampáyer de home, Ulises Domínguez, cuando Yoan López había recetado un ponche para el out 27, pero el juez decretó foul, lo que dejó con vida al bateador Jack Mayfield para dar forma a una voltereta frustrante para los aficionados que llenaron el nonagenario escenario de la avenida Juárez.

Sin embargo, el californiano Torres disparó un triple en el fondo del episodio, para luego, con dos outs, anotar tras infield hit de Jonathan Schoop.e

CLÁSICO INSTANTÁNEO

En un excelente duelo de pitcheo, se trenzaron los abridores de ambos equipos, el derecho Travis Lakins por el equipo lagunero y el tejano Teddy Stankiewicz por Toros, ambos sacando lo mejor de sus repertorios, para mantener sin movimiento la pizarra durante el primer tercio del juego.

Lakins trabajó con su recta bien colocada en las esquinas de la zona de strike, además de su slider que puso en demasiados predicamentos a los rivales, arsenal que le permitió a Lakins colgar un total de seis ceros en la pizarra, para poner a su equipo en posición de ganar.


No desentonó Stankiewicz, cuyo cambio de velocidad fue mortífero y aunque se metió en algunos problemas durante el primer tercio del juego, logró salir avante para mantener la igualada en la pizarra.


Fue en la cuarta entrada, cuando se inauguró la pizarra a favor de los de casa: Adrián Tovalín pegó doblete al jardín central y al siguiente turno, Julián Escobedo lo remolcó con triple al jardín central para la carrera de la quiniela.


La segunda rayita de Laguna la anotó Jonathan Villar en el quinto inning, cuando el dominicano pegó doblete al jardín central, avanzó a la antesala con rodado a la inicial y anotó con doblete al jardín izquierdo de Nick Torres. Tanto Travis Lakins que lanzó 6 entradas, como Teddy Stankiewicz que trabajó 4 innings y un tercio, los abridores del juego, se fueron sin decisión.


Tijuana se acercó en la pizarra en el séptimo rollo ante los envíos de Fernando Abad: luego de robarse la segunda base, Jack Mayfield anotó con sencillo al jardín central de Rangel Ravelo y la pizarra se movió 1-2.


DRAMA ABSOLUTO


En la novena entrada, con Yoan en la loma y dos outs en la pizarra, el cubano Ravelo empató el juego a dos carreras con sencillo al jardín central y al siguiente turno, Tomás Telis le dio ventaja a Tijuana con imparable al jardín izquierdo.


Pero Laguna volvió y emparejó los cartones en el fondo del mismo noveno inning, Nick Torres pegó triple al jardín derecho y con dos outs en la pizarra, fue remolcado por Jonathan Schoop con infield hit ante los envíos de Diego Castillo.


En el undécimo capítulo, el mismo Nicholas Cawley Torres sentenció el juego con cuadrangular por todo el jardín central, ante los lanzamientos de David Gutiérrez para dejar tendidos en el terreno a los Toros de Tijuana y darle el triunfo al Unión Laguna que tomó ventaja en esta serie de playoffs 2 juegos por 1. David Gutiérrez fue el pitcher derrotado y Taylor Williams se alzó con la victoria al retirar en blanco la onceava entrada.


PARA HOY


Esta noche continuará la serie, con el cuarto juego, a las 19:30 horas en el Estadio de la Revolución; el panameño . Jaime Barría será el abridor de los locales y Caleb Baragar subirá a la loma por los visitantes.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: 

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
El 'tablazo' del toletero estadounidense le dio a los Guindas la ventaja en los playoffs.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406080

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx