'Ni mergas': así fue cómo nació y se grabó este icónico video en Torreón

En el año 2006, en Torreón, Coahuila, un operativo nocturno de inspección cambió la vida de Pedro Román sin que él lo imaginara. Durante una revisión en un expendio de alcohol, los inspectores descubrieron una venta fuera del horario permitido, y Pedro llegó justo en ese momento con una bolsa de cervezas. Su reacción espontánea y su actitud lo llevaron a protagonizar un video viral que años después se transformaría en un ícono de la cultura viral mexicana.

El operativo que dio origen a un ícono

El camarógrafo Alejandro Escobedo, responsable de capturar aquel momento, narró en un podcast que no esperaba que la grabación tuviera tanta repercusión. La escena, en la que Pedro insiste en que le vendan más cerveza pese a las restricciones, terminó con un altercado con la policía que quedó grabado y circuló rápidamente por redes y programas de humor.

El video viral refleja la espontaneidad y autenticidad de un momento que resonó con miles de personas, convirtiendo a “Ni Mergas” en una figura reconocida en la Comarca Lagunera y a nivel nacional.

El impacto y la vida después del video

A casi 20 años de aquel episodio, Pedro Román sigue viviendo en Torreón y mantiene su estilo de vida, aunque ahora con la fama que le dejó aquel video viral. A pesar de que no siempre recuerda con claridad lo sucedido, acepta que ese momento cambió su vida para siempre.

El fenómeno viral generó memes, referencias y hasta una identidad cultural popular en México, demostrando cómo un instante capturado por casualidad puede trascender y convertirse en parte del imaginario colectivo.

El video viral de “Ni Mergas” nació en un operativo nocturno en Torreón/ Especial