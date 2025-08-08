Nacional Violencia Tamaulipas Andy López TORMENTA TROPICAL IVO Visa americana Claudia Sheinbaum

Video

'Ni mergas': así fue cómo nació y se grabó este icónico video en Torreón

El video que convirtió a Pedro Román en “Ni Mergas” surgió de un operativo nocturno y se volvió un fenómeno viral inesperado.

El video viral de “Ni Mergas” nació en un operativo nocturno en Torreón/ Especial

El video viral de “Ni Mergas” nació en un operativo nocturno en Torreón/ Especial

NEYEN AVILA

En el año 2006, en Torreón, Coahuila, un operativo nocturno de inspección cambió la vida de Pedro Román sin que él lo imaginara. Durante una revisión en un expendio de alcohol, los inspectores descubrieron una venta fuera del horario permitido, y Pedro llegó justo en ese momento con una bolsa de cervezas. Su reacción espontánea y su actitud lo llevaron a protagonizar un video viral que años después se transformaría en un ícono de la cultura viral mexicana.

El operativo que dio origen a un ícono

El camarógrafo Alejandro Escobedo, responsable de capturar aquel momento, narró en un podcast que no esperaba que la grabación tuviera tanta repercusión. La escena, en la que Pedro insiste en que le vendan más cerveza pese a las restricciones, terminó con un altercado con la policía que quedó grabado y circuló rápidamente por redes y programas de humor.

El video viral refleja la espontaneidad y autenticidad de un momento que resonó con miles de personas, convirtiendo a “Ni Mergas” en una figura reconocida en la Comarca Lagunera y a nivel nacional.



Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/reportes-de-baches-se-duplican-tras-lluvias-y-simv-refuerza-atencion-en-torreon.html


El impacto y la vida después del video


A casi 20 años de aquel episodio, Pedro Román sigue viviendo en Torreón y mantiene su estilo de vida, aunque ahora con la fama que le dejó aquel video viral. A pesar de que no siempre recuerda con claridad lo sucedido, acepta que ese momento cambió su vida para siempre.


Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/proyecto-de-drenaje-pluvial-en-torreon-sigue-sin-avanzar-por-falta-de-factibilidad-ambiental.html


https://youtu.be/PfXicm-7pak


El fenómeno viral generó memes, referencias y hasta una identidad cultural popular en México, demostrando cómo un instante capturado por casualidad puede trascender y convertirse en parte del imaginario colectivo.



El video viral de “Ni Mergas” nació en un operativo nocturno en Torreón/ Especial 
El video viral de “Ni Mergas” nació en un operativo nocturno en Torreón/ Especial

               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: video viral Torreón cultura digital mexicana

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
El video viral de “Ni Mergas” nació en un operativo nocturno en Torreón/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404996

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx