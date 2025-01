Ni les fue tan bien: Dany Soto, presidenta estatal del PRI en Durango a quienes se fueron a Morena

"Para qué se van, ya ven que ni les fue bien... ¿Para qué se iban? Se van a aventuras políticas y ahí están los resultados", dijo la presidenta estatal el PRI en Durango, Dany Soto.

Señaló que el que figuras del deporte o de espectáculos sean destacados en su ámbito no los hace buenos en la política. Lo anterior en relación con la decisión de Cristian Mijares, expresidente del PRI en Gómez Palacio y excandidato a diputado local por la alianza PRI-PAN-PRD, quien anunció recientemente su renuncia al PRI y su registro por la Alcaldía de Gómez Palacio a través de la Cuarta Transformación.

"Estamos los que debemos estar. Estamos los que nos hemos mantenido firmes y leales. Lamentablemente, lo he dicho en otras ocasiones, los partidos políticos compramos espejos y creemos que porque son artistas, deportistas, modelos, etcétera, pueden ser tan buenos en la política como lo son en su profesión y resulta que no y ahí están los números donde tuvimos la votación más baja y por el contrario, quien hoy va a competir por el lado de enfrente es la más votada de todo el país, la derrota tuvo firma y ahí vimos la ofrenda que llevó pero que no le sirvió de mucho", aseguró Soto, quien en su visita a Gómez Palacio destacó el papel del PRI en Lerdo.

"Lerdo es un bastión priísta muy importante. Hasta ahora el mas grande que se ha sostenido y ha hecho muy buen trabajo el presidente, Homero Martínez, para seguir refrendando esos resultados, en conjunto también con Acción Nacional", acotó.