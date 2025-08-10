Netanyahu defiende nueva ofensiva militar en Gaza y advierte que será más amplia de lo anunciado

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defendió el domingo una nueva ofensiva militar en Gaza que es más amplia de lo anunciado previamente, declarando en medio de una creciente condena tanto en casa como en el extranjero que Israel "no tiene otra opción que terminar el trabajo y completar la derrota de Hamás".

Incluso cuando más israelíes expresan preocupación por la guerra de 22 meses, Netanyahu declaró que el gabinete de seguridad la semana pasada instruyó el desmantelamiento de los bastiones de Hamás no sólo en Ciudad Gaza, sino también en "campamentos centrales" y en Muwasi. Una fuente familiarizada con la operación, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con los medios, confirmó que Israel lo planea en ambas áreas.

Los campamentos abarrotados —que albergan a más de medio millón de personas desplazadas, según la ONU— no habían sido parte del anuncio de Israel el viernes sobre la ofensiva. No estaba claro por qué, si bien Netanyahu ha enfrentado críticas dentro de su coalición gobernante de que apuntar sólo a Ciudad Gaza no era suficiente. Netanyahu indicó que habrá "zonas seguras", pero tales áreas designadas han sido bombardeadas en el pasado.

Tarde el domingo, se reportó un fuerte bombardeo en Ciudad Gaza. Poco antes de la medianoche, la cadena Al Jazeera publicó que el corresponsal Anas al-Sharif fue asesinado en un ataque. Rami Mohanna, director administrativo del cercano hospital Shifa, dijo que el ataque impactó una tienda para periodistas de Al Jazeera fuera de los muros del hospital. Junto con al-Sharif, otros tres periodistas y un conductor murieron.

El ejército israelí lo confirmó, afirmando que al-Sharif se "hacía pasar por periodista" y alegando que estaba con Hamás. El mes pasado, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) se dijo seriamente preocupado por la seguridad de al-Sharif y afirmó que era "objetivo de una campaña de difamación militar israelí".

Netanyahu habló con Trump sobre el plan

La oficina de Netanyahu informó tarde el domingo que había hablado con el presidente estadounidense Donald Trump sobre el plan y le agradeció por su "apoyo inquebrantable".

Rechazando la hambruna en Gaza así como una "campaña global de mentiras", Netanyahu habló con medios extranjeros justo antes de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una plataforma global para la indignación pero con poca acción sobre la guerra.

Afirmó que "nuestro objetivo no es ocupar Gaza, nuestro objetivo es liberar Gaza". Los objetivos allí, dijo, incluyen desmilitarizar el territorio, que el ejército israelí tenga "control de seguridad predominante" allí y una administración civil no israelí a cargo.

Israel también quiere aumentar el número de sitios de distribución de ayuda en Gaza, sostuvo, pero en una sesión informativa posterior a los medios locales, afirmó: "No hay hambre. No había hambre. Había una escasez, y ciertamente no había una política de hambruna".

Netanyahu agregó que ha ordenado al ejército permitir la entrada de más periodistas extranjeros en Gaza, algo notable ya que a los periodistas no se les ha permitido entrar al territorio más allá de cuando acompañan a militares.

Culpó nuevamente de muchos de los problemas de Gaza al grupo palestino Hamás, incluidos las muertes de civiles, la destrucción y la escasez de ayuda. "Hamás todavía tiene miles de terroristas armados", afirmó, añadiendo que los palestinos están "suplicando" al mundo ser liberados de ellos.

Hamás respondió con una declaración extensa que resumió los comentarios de Netanyahu como "mentiras flagrantes".

Estados Unidos defiende a Israel en la ONU

Estados Unidos defendió a Israel, diciendo que tiene el derecho de decidir qué es lo mejor para su seguridad. Llamó falsas a las acusaciones de genocidio en Gaza.

Estados Unidos tiene poder de veto en el consejo y puede bloquear acciones propuestas allí.

Otros miembros del consejo y funcionarios de la ONU expresaron alarma. China calificó de inaceptable el "castigo colectivo" de las personas en Gaza. Rusia advirtió contra una "intensificación imprudente de las hostilidades".

"Esto ya no es una crisis de hambre inminente; esto es hambre", declaró Ramesh Rajasingham de la oficina humanitaria de la ONU. "Las condiciones humanitarias son más que horribles. Francamente, nos hemos quedado sin palabras para describirlo".

Israel enfrenta acciones crecientes incluso por parte de sus aliados más cercanos. Netanyahu señaló que el canciller alemán Friedrich Merz había "cedido" ante la creciente crítica internacional al detener las exportaciones de equipo militar a Israel que podría ser usado en Gaza. Merz, por su parte, dijo a la emisora pública ARD que Alemania e Israel estaban hablando "muy críticamente", pero que las políticas generales de amistad de Berlín no han cambiado.

Mueren más palestinos buscando ayuda en Gaza

Al menos 31 palestinos murieron mientras buscaban ayuda en la Franja de Gaza, informaron hospitales y testigos. The Associated Press habló con testigos en los corredores controlados por Israel de Morag y Netzarim y el área de Teina en el sur. Todos acusaron a las fuerzas israelíes de disparar contra las multitudes al momento que intentaban llegar a los puntos de distribución de alimentos o esperaban los convoyes.

Entre los muertos se incluyen 15 personas que perecieron cuando esperaban camiones de ayuda cerca del corredor de Morag, que separa las ciudades sureñas de Rafah y Jan Yunis, de acuerdo con el hospital Nasser.

La situación es una "trampa mortal", expresó Jamal al-Laweh, quien afirmó que las fuerzas israelíes abrieron fuego allí. "Pero no tengo otra opción para alimentar a los niños".

Otras seis personas murieron cuando esperaban ayuda en el norte de Gaza cerca del cruce de Zikim, según el Ministerio de Salud de Gaza y el hospital Shifa en Ciudad de Gaza.

En el centro de Gaza, testigos relataron que primero escucharon disparos de advertencia antes de que el fuego se dirigiera hacia multitudes de personas que buscaban ayuda tratando de llegar a un sitio de distribución operado por la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel y financiada por Estados Unidos. La AP no ha podido confirmar de forma independiente quién disparó los tiros. El hospital Awda en el cercano campo de refugiados de Nuseirat indicó que cuatro personas murieron por disparos israelíes.

Otras seis personas que buscaban ayuda murieron mientras intentaban llegar a los sitios de la FHG en Jan Yunis y Rafah, señaló el hospital Nasser.

Los sitios de la FHG se abrieron en mayo como una alternativa al sistema de ayuda administrado por la ONU, pero sus primeras operaciones se han visto empañadas por muertes y caos.

En respuesta a las consultas de la AP, la oficina de medios de la FHG sostuvo: "No hubo incidentes en o cerca de nuestros sitios hoy". El ejército de Israel también insistió en que no hubo incidentes que involucraran a tropas israelíes cerca de los sitios de ayuda en el centro de Gaza.

Aumentan muertes por hambre; número de niños fallecidos alcanza los 100

La ofensiva aérea y terrestre de Israel ha desplazado a la mayor parte de la población y ha empujado al territorio hacia la hambruna. Dos niños palestinos más murieron por causas relacionadas con la desnutrición el sábado, elevando el número de muertes de niños en Gaza a 100 desde que comenzó la guerra.

Al menos 117 adultos han muerto por causas relacionadas con desnutrición desde finales de junio, cuando el Ministerio comenzó a contar esta categoría de edad, subrayó.

El número de muertes por hambre no está incluido en el recuento de muertes del ministerio de 61.400 palestinos en la guerra. El Ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, no distingue entre combatientes o civiles, pero dice que alrededor de la mitad de los muertos han sido mujeres y niños. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra.