Neil Gaiman ‘rompe el silencio’ tras acusaciones de agresiones sexuales,¿Cuál fue su respuesta?

Este miércoles, el autor Neil Gaiman “rompió el silencio” luego de ser señalado desde hace meses por varias mujeres de agresiones sexuales.

Gaiman, uno de los autores más populares de la actualidad por sus obras como Coraline, Stardust y Sandman, fue señalado de múltiples episodios de abuso sexual, incluyendo momentos donde estaba presente.

Este miércoles, Neil Gaiman escribió que a lo largo de los meses ha visto historias circular en internet sobre él “con horror y consternación”. Escribió que se ha mantenido en silencio en respeto a las personas que estaban compartiendo sus historias y como deseo para no atraer más atención a la desinformación, sin embargo finalmente sintió que llegó el punto de responder.

Sin precisar, aseguró que hubo momentos que reconoció y otros que “enfáticamente” no. Gaiman reiteró que está “lejos de ser una persona perfecta, pero nunca he mantenido actividades sexuales no consensuadas con nadie. Nunca”.

Llegó a asegurar que las personas que estaban en esa relación en el momento de la relación “se veían positivas y felices”, esto luego de revisar los mensajes que intercambió y que luego fueron reportados como abusivos.

Expresó que pudo haber actuado mucho mejor y que en esos momentos se encontraba “emocionalmente indisponible al tiempo que estaba sexualmente disponible” y Gaiman dice que no tuvo cuidado con los sentimientos de las personas, algo que “real y profundamente lamenta”.

Es por ello que Gaiman declaró “estar aprendiendo y tratando de hacer el trabajo necesario”, reconociendo que no será en un día. Afirmó que espera “seguir creciendo” y que entendía que no todos le iban a creer pero “hará el trabajo de todas formas por él, su familia y las personas que quiere”.

Reiteró que no acepta que hubo abuso y se encuentra preparado para hacerse “responsable” de cualquier error que haya cometido.