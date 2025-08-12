Nájera se cuelga oro en JPJR 2025

- El nadador Humberto Nájera logró darle a México su segunda presea dorada de los Juegos Panamericanos Junior 2025, tras conquistar las aguas en el Centro Acuático Olímpico de Paraguay, además de establecer récord en la prueba.

Nájera, que radica en la ciudad estadounidense de California, se llevó la prueba de natación en los 200m modalidad dorso, con un tiempo total de 1:57.48.

El resto de medallas se quedó en manos del brasileño Samuel Lopes (plata) y el chileno Edhy Vargas (bronce), que lo acompañaron en el podio, que también le valió para asegurar su lugar en los Juegos Panamericanos 2027.

Humberto suma al medallero un nuevo oro para México, mismo logro que consiguió el ciclista de montaña, Iván Aguilar.

UNA GRAN JORNADA

Además del oro conseguido por Nájera, México tuvo una gran jornada de preseas, luego que la delegación mexicana en tierras guaraníes sumara otra en natación con María Méndez como protagonista, colgándose bronce en los 100m modalidad mariposa, mientras que Celia Pulido se quedo la plata en los 200m dorso.

En el cierre de la jornada, el relevo estilo libre mixto 4x100 se llevó el tercer lugar con Diego Camacho, Andrés Dupont, así como Méndez y Pulido.

A las medallas conseguidas por los elementos acuáticos se suman las recabadas en judo por María Cruz (-63kg.) y Rafael Ramírez (-73kg.), ambas de bronce.

AGENDA CARGADA

Para este día, los atletas mexicanos vuelven a la acción desde muy temprano, cuando se presenten en las pruebas de remo y tiro de aire, desde las 08:00 horas.

Más tarde, los tritones aztecas participarán en los 100m libres, 200m pecho, 100m dorso y 800m libre, en ambas ramas, además de 4x100m mixto.

El tiro con arco, bádminton, balonmano y ciclismo de pista también harán su presentación en este cuarto día de competiciones en los Panamericanos Junior Paraguay 2025.